#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κανένα σχόλιο από το Κρεμλίνο για το περιστατικό με drones στην Πολωνία

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», και «το πιο κοντινό σημείο που έχουμε βρεθεί να ξεκινήσουμε μια σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Κανένα σχόλιο από το Κρεμλίνο για το περιστατικό με drones στην Πολωνία

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:57

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τη ρωσική προεδρία να τονίζει ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Η Βαρσοβία δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι όσα αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Η πολωνική επιχείρηση αναχαίτισης είχε την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι ένα κράτος μέλος της της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκτόξευσε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», και «το πιο κοντινό σημείο που έχουμε βρεθεί να ξεκινήσουμε μια σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Εντούτοις, ο Τουσκ είπε ότι «δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου».

Ερωτηθείς για ρωσικά drones και τις δηλώσεις το Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να κάνουμε κανένα σχόλιο. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα - είναι του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι το Κρεμλίνο δεν έλαβε κανένα αίτημα για επικοινωνία από την Πολωνία, και απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα προέβη σε πρόκληση.

«Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθούν να παρουσιάσουν έστω και κάποιο είδος επιχειρήματος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το χθεσινό συμβάν στην Πολωνία.

Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι τα drones που κατέρριψε η Πολωνία στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας προέρχονταν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας

«Ένα πράγμα ξέρουμε - αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας», δήλωσε ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στη Βαρσοβία, Αντρέι Όρντας, μετά την αποχώρησή του από το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ μετά την κατάρριψη drones από την Πολωνία

Λιθουανός ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε επιβεβαίωση ότι τα drones έφτασαν εσκεμμένα στην Πολωνία

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας ένας νεκρός στο Σότσι

Γερμανία: Να εξοπλιστεί «μαζικά» η Ουκρανία και με Τaurus ζητά στέλεχος του CDU

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο