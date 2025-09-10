Ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ η Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones

Στην επιχείρηση που διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας από την Πολωνία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας.

Σηματοδοτεί την πιο σοβαρή σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ από την έναρξη του πλήρους πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν ως «δοκιμή» των αμυντικών συστημάτων της στρατιωτικής συμμαχίας από τη Μόσχα, μόλις δύο ημέρες πριν η Ρωσία και η σύμμαχός της Λευκορωσία ξεκινήσουν μεγάλης κλίμακας πολεμικές ασκήσεις στα ανατολικά σύνορα της συμμαχίας.

Η Πολωνία αντέδρασε στην εισβολή ξεκινώντας τη διαδικασία του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, η οποία ενεργοποιεί διαβουλεύσεις εντός της συμμαχίας όταν ένα μέλος αισθάνεται ότι η «εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά» του έχουν απειληθεί.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ (φωτογραφία) δήλωσε ότι η χώρα και οι σύμμαχοί της ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε «μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση» της Ρωσίας και κατέρριψαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της.

«Δεχόμαστε επίθεση»

Υπενθυμίζεται ότι καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

«Ενημέρωσα τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την τρέχουσα κατάσταση και τις ενέργειες που έχουμε αναλάβει έναντι των αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας. Είμαστε σε συνεχή επαφή», σημείωνε ο Πολωνός Πρωθυπουργός.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Τόνισε επίσης ότι χθες το βράδυ ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από μεγάλο αριθμό ρωσικών drones, προσθέτοντας ότι τα drones που αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν, αναφέροντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Η Πολωνία κατέρριψε τα drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία την Τετάρτη, με το μέλος του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίζει την εισβολή «ενέργεια επιθετικότητας».

Η Πολωνία έκλεισε τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Chopin.

Αρχικά δεν είχε γίνει τίποτε γνωστό από τις πολωνικές αρχές. Κατόπιν η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Chopin, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».

Τον Αύγουστο, η Βαρσοβία επέδωσε στη Μόσχα νότα διαμαρτυρίας μετά τη συντριβή και την έκρηξη μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση».

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, που εξελέγη πρόσφατα, έκρινε χθες πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διατάξει εισβολή και σε άλλες χώρες μετά την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία.

Εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει «μακροπρόθεσμη» και «μόνιμη ειρήνη» την οποία «έχουν ανάγκη οι χώρες μας», αλλά πρόσθεσε πως «θεωρούμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εισβάλει και σε άλλες χώρες».

Η Πολωνία καταγγέλλει ότι υπέστη «επίθεση» της Ρωσίας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια Πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Εξαρτήματα από drones βρέθηκαν σε πολωνικό έδαφος

Εξαρτήματα drone βρέθηκαν κοντά σε ένα νεκροταφείο στην πόλη Czesniki, στη νοτιοανατολική Πολωνία, σύμφωνα με δήλωση της τοπικής εισαγγελίας της Πολωνίας, η οποία πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Κλείνουν τα πολωνικά σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία την Πέμπτη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων που είναι σε εξέλιξη υπό ρωσική ηγεσία.

Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, γνωστές με την κωδική ονομασία «Zapad» έχουν σημάνει συναγερμό όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε Λιθουανία και Λετονία, «επίσης έδαφος του ΝΑΤΟ», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει άμυνες κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία.

«Πράξη πολέμου»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η Ρωσία «επιτέθηκε στην Πολωνία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ», με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μιλώντας για «πράξη πολέμου».

Μπαράζ κατά της δυτικής Ουκρανίας

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Από τις 03:15 GMT, ολόκληρη η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών Βόλιν και Λβιβ, που συνορεύουν με την Πολωνία, είχαν δεχθεί αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 458 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Επίσης ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 415 drones και 43 πυραύλους, με τις επιθέσεις να έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones «διέσχισαν τα ουκρανικά σύνορα για να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Πολωνίας», πρόσθεσε ο στρατός.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

με πληροφορίες από ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters