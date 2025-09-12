ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ φιλοξενεί τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει σήμερα τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι παραχωρώντας του δείπνο στο θέρετρο γκολφ του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνάντηση έρχεται τρεις ημέρες μετά από την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, κατά τη συνάντησή τους σε συγκρότημα κατοικιών στην καρδιά της Ντόχα.

Το Ισραήλ προκάλεσε την οργή πολλών συμμάχων μετά την επίθεση αυτή στην πρωτεύουσα του Κατάρ, μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ επιφύλαξε μια σπάνια επίπληξη στον πιο πιστό σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, δηλώνοντας «πολύ δυσαρεστημένος» με τις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα παραστεί στο δείπνο μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε την Τετάρτη πως είναι ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη αντιπροσωπείας διαπραγματευτών της Χαμάς. «Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκτίμησε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι μιλώντας στο CNN.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον ηγέτη του Κατάρ.

Ο Ρούμπιο, ωστόσο, θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να διαβεβαιώσει τη χώρα για την αμερικανική υποστήριξη ενόψει της επερχόμενης αναγνώρισης από διάφορα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, ενός παλαιστινιακού κράτους κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Θα τονίσει στους Ισραηλινούς ηγέτες «την (αμερικανική) δέσμευση για την καταπολέμηση αντι-ισραηλινών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, η οποία ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

