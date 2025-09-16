Ο Τραμπ κατεβάζει την εθνοφρουρά στο Μέμφις

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε πως η επιχείρηση αυτή θα είναι «ρέπλικα», ή αλλιώς ακριβές αντίγραφο, αυτής που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον, παρά τις έντονες επικρίσεις των δημοκρατικών, που τον κατηγορούν για παρέκκλιση στον αυταρχισμό και στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας.

Στην επιχείρηση στο Μέμφις θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, είπε ο κ. Τραμπ στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας πως πήρε την απόφαση αυτή εξαιτίας της «εγκληματικότητας» που κατ’ αυτόν λυσσομανά εκεί.

«Πιθανόν θα καταπιαστούμε με το Σικάγο αμέσως μετά», πρόσθεσε, καθώς η μεγαλούπολη όπου επίσης κυβερνά δημοκρατικός βρίσκεται στο στόχαστρό του εδώ κι εβδομάδες.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους λέει πως η ανάπτυξη στρατιωτικών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και πριν από αυτή στο Λος Άντζελες είχε καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που δεν παύει να αποδίδει στους μετανάστες.

Πόλη με κατά πλειοψηφία μαύρο πληθυσμό, το Μέμφις έχει δημοκρατικό δήμαρχο (σ.σ. τον Πολ Γιανγκ, 45χρονο Αφροαμερικανό)· στην πολιτεία Τενεσί πάντως ο κυβερνήτης είναι ρεπουμπλικάνος (σ.σ. ο Μπιλ Λι).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP