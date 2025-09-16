#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αλμα στις τιμές του καφέ λόγω δασμών και ξηρασίας στη Βραζιλία

Οι τιμές των συμβολαίων της ποικιλίας αράμπικα αυξήθηκαν έως και 0,8% την Τρίτη, φτάνοντας τα $4,21 ανά λίβρα. Στο 50% το ράλι από τις αρχές Αυγούστου.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:39

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του καφέ σκαρφάλωσαν πάνω από τα 4 δολάρια ανά λίβρα, εν μέσω νέων ανησυχιών ότι η πιθανή εμφάνιση του φαινομένου Λα Νίνια θα μπορούσε να παρατείνει την ξηρασία στη Βραζιλία -τον κορυφαίο παραγωγό καφέ-, απειλώντας ενδεχομένως τις καλλιέργειες.

Οι τιμές της ποικιλίας αράμπικα που προτιμούν αλυσίδες όπως η Starbucks, αυξήθηκαν έως και 0,8% την Τρίτη, φτάνοντας τα $4,21 ανά λίβρα -κοντά στο ιστορικό υψηλό των 4,2995 δολαρίων που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο. Τα συμβόλαια είναι αυξημένα περίπου κατά 50% από τις αρχές Αυγούστου, λόγω της ξηρασίας στη Βραζιλία, των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές από τη Νότια Αμερική και της μείωσης των αποθεμάτων.

«Βλέπουμε κερδοσκοπικές κινήσεις, ειδικά μετά τη δημοσίευση των στοιχείων εξαγωγών της Βραζιλίας για τον Αύγουστο και τη συνεχιζόμενη πτώση στα πιστοποιημένα αποθέματα αράμπικα», δήλωσε στο Bloomberg η Λαλέσκα Μόντα, αναλύτρια στη Hedgepoint Global Markets. «Οι αποστολές από τη Βραζιλία μειώνονται γενικά προς τους περισσότερους προορισμούς, αλλά είδαμε πιο έντονη πτώση προς τις ΗΠΑ λόγω των δασμών», πρόσθεσε.

Η Βραζιλία συνήθως καλύπτει περίπου το 30% των εισαγωγών καφέ των ΗΠΑ.

Τα αποθέματα αράμπικα σε αποθήκες που παρακολουθούνται από τα χρηματιστήρια έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2024, υποδεικνύοντας στενότητα στην προσφορά.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) έθεσε την πιθανότητα εμφάνισης του Λα Νίνια για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου στο 71%, κάτι που θα μπορούσε να πλήξει τη σοδειά του 2026-27 στη Βραζιλία, σύμφωνα με τη Μόντα. Πολλοί ήλπιζαν ότι αυτή η σοδειά θα βοηθούσε στην αναπλήρωση των αποθεμάτων, πρόσθεσε.

Ο ξηρός καιρός αναμένεται να συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα στις κύριες περιοχές καλλιέργειας καφέ στη Βραζιλία, σύμφωνα με τον μετεωρολογικό φορέα Vaisala. «Η δυσμενής υγρασία του εδάφους και οι ελάχιστες βροχοπτώσεις δεν θα ευνοήσουν την άνθιση», ανέφερε.

