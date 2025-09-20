Τις ΗΠΑ στις 22/9 επισκέπτεται ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας

Την Ουάσιγκτον θα επισκεφθεί στις 22 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας Πίγιους Γκόγιαλ, προκειμένου για να επιταχύνει τις συνομιλίες για μια μακροχρόνια εμπορική συμφωνία, μετά την πρόσφατη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει με δημοσίευμά του το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Η αντιπροσωπεία σχεδιάζει να προχωρήσει τις συζητήσεις με σκοπό την έγκαιρη σύναψη μιας αμοιβαίας επωφελούς εμπορικής συμφωνίας», σύμφωνα με επίσημη σημερινή (20/9) δήλωση.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μπρένταν Λιντς, βοηθό του Αμερικανού εμπορικού εκπροσώπου για τη Νότια και Κεντρική Ασία, συναντήθηκε με Ινδούς εμπορικούς αξιωματούχους με επικεφαλής τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ράτζες Αγκραουάλ στο Νέο Δελχί.

Οι εμπορικές συζητήσεις με αξιωματούχους των ΗΠΑ την Τρίτη ήταν «θετικές» και «προοδευτικές», ανέφερε το Νέο Δελχί, μετά την πιο συμβιβαστική στάση που υιοθέτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια των τιμωρητικών δασμών που επέβαλε στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, δεν έγινε σαφές εάν το Νέο Δελχί θα συζητούσε την αύξηση των τελών για τις βίζες H1B από την κυβέρνηση Τραμπ και το αίτημα για μείωση των αγορών ρωσικού πετρελαίου, ή το άνοιγμα του γεωργικού και γαλακτοκομικού κλάδου της χώρας στις αμερικανικές εταιρείες, ένα σημαντικό αίτημα της Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που απαιτεί από τις εταιρείες να καταβάλλουν ετήσιο τέλος 100.000 δολαρίων για τη βίζα H1B, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με την Ινδία, θα πλήξει την τεράστια βιομηχανία υπηρεσιών πληροφορικής της χώρας.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ επέβαλε τιμωρητικό τέλος 25% στις ινδικές εισαγωγές από τις 27 Αυγούστου, διπλασιάζοντας τους συνολικούς δασμούς στο 50%, ως μέρος της πίεσης της Ουάσιγκτον προς τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Νέο Δελχί από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου ακυρώθηκε μετά την παύση των συνομιλιών, με την Ινδία να αντιστέκεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ να ανοίξει τις τεράστιες αγορές γεωργικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν σε 6,86 δισ. δολάρια τον Αύγουστο από 8,01 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Οι εξαγωγείς έχουν προειδοποιήσει ότι ο πλήρης αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών θα γίνει αισθητός από τον Σεπτέμβριο, μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί.