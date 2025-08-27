Μπήκαν σε ισχύ οι δασμοί 50% στις ινδικές εξαγωγές προς ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τιμωρητικούς δασμούς στην Ινδία για τις αγορές της σε ρωσικό πετρέλαιο με έκπτωση, καταφέροντας πλήγμα στη μεγαλύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία του κόσμου και βαθαίνοντας το ρήγμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Νέο Δελχί.

Ο νέος δασμός 25% — ο οποίος προστέθηκε σε έναν «ανταποδοτικό» δασμό επίσης 25% — τέθηκε σε ισχύ στις 12.01 π.μ. ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ την Τετάρτη και ανέβασε τα ποσοστά που εφαρμόζονται στην Ινδία στα υψηλότερα παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα ότι οι ΗΠΑ θα διπλασίαζαν τον δασμό τους στην Ινδία σηματοδότησε μια αιφνίδια κλιμάκωση της έντασης, μετά την αποτυχία των δύο πλευρών να επιτύχουν μια συμφωνία στις εμπορικές συνομιλίες. Οι διαπραγματευτές είχαν αρχικά θέσει ως στόχο το πρώτο στάδιο μιας εμπορικής συμφωνίας έως τις αρχές του καλοκαιριού.

Η Alyssa Ayres, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και νυν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο George Washington, χαρακτήρισε την επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Ινδίας «ιλιγγιώδη», γράφουν οι Financial Τimes.

Ινδοί αναλυτές δήλωσαν ότι η κίνηση του Τραμπ αποσκοπεί εν μέρει στο να ασκήσει πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ινδία συνέχισε να αγοράζει ρωσικό αργό, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα, παρά την απειλή υψηλότερων δασμών.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να πλήξει τον Πούτιν και η Ινδία είναι ένας εύκολος στόχος για να το κάνει», δήλωσε ο Ashok Malik, επικεφαλής του ινδικού τμήματος της Asia Group και πρώην σύμβουλος πολιτικής στο υπουργείο Εξωτερικών.

Το Global Trade Research Initiative, ένα think tank με έδρα το Νέο Δελχί, προέβλεψε ότι οι ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο, θα μπορούσαν να μειωθούν από τα 86,5 δισ. δολάρια φέτος σε περίπου 50 δισ. δολάρια το 2026.

Σημείωσε ότι τα κλωστοϋφαντουργικά, τα πολύτιμα πετράδια, τα κοσμήματα, οι γαρίδες και τα χαλιά θα επηρεαστούν περισσότερο, με τους κλάδους να προετοιμάζονται για κατάρρευση εξαγωγών κατά 70%, «θέτοντας σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Η Standard Chartered προέβλεψε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν έως και μία ποσοστιαία μονάδα από την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ινδίας, αν και η Anubhuti Sahay, επικεφαλής οικονομικών ερευνών για την Ινδία στην τράπεζα, σημείωσε ότι η εγχώρια προσανατολισμένη οικονομία της είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε σύγκριση με άλλες ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές.

Ημιαγωγοί, καταναλωτικά ηλεκτρονικά και φαρμακευτικά προϊόντα θα καλυφθούν από ξεχωριστούς, κλαδικούς δασμούς. Όμως το συνολικό ποσοστό κατατάσσει την Ινδία ανάμεσα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, στο ίδιο επίπεδο με τη Βραζιλία και υψηλότερα από την Κίνα, η οποία βρίσκεται σε ξεχωριστή διαπραγματευτική τροχιά.

«Πιστεύω ότι η Ινδία θα μπορούσε να αντέξει το 25%… αλλά το 50% είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση», δήλωσε ο Mark Linscott που πλέον συμβουλεύει αμερικανικές και ινδικές επιχειρήσεις.