Χαμάς: Νίκη για τους Παλαιστίνιους η αναγνώριση του κράτους

Δημοσιεύθηκε: 21 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:58

Η αναγνώριση από δυτικές χώρες (Αυστραλία, Βρετανία, Καναδάς) του Παλαιστινιακού Κράτους είναι μια νίκη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα (21/9) η Χαμάς διά στόματος υψηλόβαθμο στελέχους της.

«Οι αναγνωρίσεις αυτές συνιστούν μια νίκη για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη νομιμότητα του αγώνα μας, και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ανεξάρτητα από το πόσο μακριά φτάνει η κατοχή (Ισραήλ, σ.σ.) στα εγκλήματά της, δεν θα μπορέσει ποτέ να διαγράψει τα εθνικά μας δικαιώματα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μαρντάουι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κάλεσε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα που θα συνοδεύουν αυτές τις αναγνωρίσεις.

Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον άμεσο τερματισμό «του γενοκτονικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την καταπολέμηση των σχεδίων προσάρτησης και ιουδαιοποίησης που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ», τονίζει το παλαιστινιακό κίνημα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

