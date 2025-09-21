Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (21/9) ότι αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος, αφού το Ισραήλ δεν εκπλήρωσε τους όρους, μεταξύ άλλων και της κατάπαυσης του πυρός στον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα.

«Σήμερα, για να αναζωογονηθεί η ελπίδα για ειρήνη για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς, καθώς και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», έγραψε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στο X.

Η κίνηση του Λονδίνου ευθυγραμμίζεται με αυτή περισσότερων από 140 άλλων χωρών, ωστόσο θα ενοχλήσει τόσο το Ισραήλ όσο και τον κύριο σύμμαχό του, τις ΗΠΑ.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονης χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι από καιρό σύμμαχός του.

Ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσης το παλαιστινιακό κράτος και άλλες χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο αυτή την εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Σε μια κίνηση που έφερε τον Στάρμερ απέναντι από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Βρετανία είχε δώσει τελεσίγραφο στο Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο, δηλώνοντας ότι θα αναγνώριζε το παλαιστινιακό κράτος, εκτός αν το Ισραήλ λάμβανε μέτρα για να τερματίσει την «απαράδεκτη κατάσταση» στη Γάζα.

Ο Χουσάμ Ζομλότ, επικεφαλής της παλαιστινιακής αποστολής στο Λονδίνο, χαρακτήρισε την απόφαση «αναγνώριση που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό» και «δεν αφορά την Παλαιστίνη, αλλά την εκπλήρωση μιας σοβαρής ευθύνης από τη Βρετανία». «Σηματοδοτεί ένα μη αναστρέψιμο βήμα προς τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη διόρθωση ιστορικών αδικιών», πρόσθεσε σε δήλωσή του.

Ο Στάρμερ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η Βρετανία θα αναγνώριζε το παλαιστινιακό κράτος, εκτός αν το Ισραήλ συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός με τους μαχητές της Χαμάς, επέτρεπε την είσοδο περισσότερης βοήθειας στη Γάζα, καθιστούσε σαφές ότι δεν θα υπήρχε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και δεσμευόταν σε μια ειρηνευτική διαδικασία που θα οδηγούσε σε μια λύση δύο κρατών.

Ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις από πολλούς βουλευτές του κόμματός του, που είναι εξοργισμένοι με τον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών στη Γάζα και τις εικόνες των πεινασμένων παιδιών.

Αναγνώριση και από τον Καναδά

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα του αναγνωρίζει πλέον το κράτος της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο Κάρνι σε ανακοίνωσή του.

Ο Καναδάς εντάσσεται στα περισσότερα από τα 140 μέλη των Ηνωμένων Εθνών που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, παρά την έντονη αντίθεση του Ισραήλ.

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, με ηγέτη την Παλαιστινιακή Αρχή, ενδυναμώνει όσους επιδιώκουν την ειρηνική συνύπαρξη και το τέλος της Χαμάς. Αυτό δεν νομιμοποιεί σε καμία περίπτωση την τρομοκρατία, ούτε αποτελεί ανταμοιβή για αυτήν», υπογράμμισε ο Κάρνι.

Ο Κάρνι τόνισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει αναλάβει «άμεσες δεσμεύσεις» έναντι του Καναδά για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησής της, τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το 2026 στις οποίες η Χαμάς «δεν θα μπορεί να συμμετάσχει» και την αποστρατιωτικοποίηση του παλαιστινιακού κράτους.

Και η Αυστραλία

Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε σε δήλωσή του σήμερα Κυριακή.

Η Αυστραλία αναγνώρισε την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναζωογονηθεί η δυναμική για μια λύση δύο κρατών, η οποία ξεκινά με κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, ανέφερε ο Αλμπανέζε σε κοινή δήλωση με την υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ.

Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη, τονίζεται στη δήλωση.