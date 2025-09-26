Ρωσία: Ελλείψεις καυσίμων εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια

Μια τεράστια ουρά αυτοκινήτων έξω από πρατήριο καυσίμων στην πόλη-λιμάνι Σεβαστούπολη, που βρίσκεται στην υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαία, είναι αποκαλυπτική για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε όλη τη Ρωσία εν μέσω της διευρυνόμενης κρίσης που οφείλεται στην έλλειψη βενζίνης.

Καθώς η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε ρωσικά διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες, οι οδηγοί αισθάνονται στην πράξη τον αντίκτυπο τους.

Ο κάτοικος Αλεξάντερ Σέμιν δήλωσε στο Reuters ότι περίμενε στην ουρά 40 λεπτά για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του στη Σεβασόπολη.

Ελλείψεις καυσίμων και διακοπές στην προμήθεια βενζίνης έχουν αναφερθεί εδώ και περισσότερο από έναν μήνα σε περισσότερες από 10 περιοχές σε όλη τη Ρωσία, έγραψε η εφημερίδα Izvestia, επικαλούμενη σωματείο παραγωγών καυσίμων. Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής της Κριμαίας, παραδέχτηκε χθες σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά διαβεβαίωσε τους οδηγούς ότι τα πρατήρια βενζίνης θα εφοδιαστούν πλήρως με όλα τα είδη καυσίμων εντός δύο εβδομάδων.

Χιλιάδες χιλιόμετρα βόρεια της Κριμαίας, στην ιστορική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ κατά μήκος του ποταμού Βόλγα, οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα.

Ο τοπικός κυβερνήτης δήλωσε ότι τα προβλήματα με την τροφοδοσία καυσίμων αυτή την εβδομάδα σχετίζονταν με ζητήματα που προέκυψαν στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι τα προβλήματα θα λυθούν σύντομα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ