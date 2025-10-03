Ακινητοποιήθηκε και το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου

Πλοία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ακινητοποίησαν πριν από λίγο και το τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. «Να μην πλησιάσει, στην εμπόλεμη ζώνη», προειδοποίησε νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ενώ το Marinette βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας.

«Το Marinette συνεχίζει να πλέει, αλλά γνωρίζουμε τι μας περιμένει», έγραψαν νωρίτερα διοργανωτές του Global Sumud Flotilla για το σκάφος που έμεινε πίσω από τον υπόλοιπο στολίσκο λόγω μηχανικού προβλήματος και στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον τρεις Τούρκοι ακτιβιστές.

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ.

Σύμφωνα με το ertnews μέσα σε διάστημα 12 ωρών δυνάμεις της μονάδας ναυτικών ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ “Σαγέντ 13” επιβιβάστηκαν σε 41 σκάφη του στολίσκου που επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Για τους 400 ακτιβιστές, πλέον έχει γίνει «η μεταγωγή τους στη φυλακή».

EYES ON #GlobalSumudFlotilla 🍉‼️‼️‼️



LATEST UPDATE FOR MARINETTE LIVESTREAM OF THE #GLOBALSUMUDFLOTILLA



THE CREW HAS BEEN ILLEGALLY ABDUCTED BY THE ZIONIST ISRAELI FORCES.



This is the footage: pic.twitter.com/kQWNb09ufe — Fatin ♡ (@fatinruto) October 3, 2025

Ιταλία: Απεργία ενώ επιστρέφουν οι 4 ευρωβουλευτές

Τα δύο μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα στην Ιταλία Cgil και Usb, απεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα μέλη του στολίσκου Global Sumud. Η κινητοποίηση αφορά όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: από τα τοπικά μαζικής μεταφοράς, μέχρι την δημόσια διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τις αερομεταφορές και τα τρένα.

Χθες, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους πολλών ιταλικών πόλεων από τη Ρώμη έως τη Μπολόνια, όπου σημειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και εστιατορίων γράφοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ.

Στη Χάγη, οικογένειες των ακτιβιστών του στολίσκου συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας από τις ισραηλινές αρχές να τους απελευθερώσουν.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη σε Γενεύη, Παρίσι, Κωνσταντινούπολη, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε Μπουένος Άιρες και Μπραζίλια.

Οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, Αρτούρο Σκότο, Αναλίζα Κοράντο, Μάρκο Κροάτι και η ευρωβουλευτής Μπενεντέτα Σκουντέρι, πρόκειται να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και να επιβιβαστούν, εντός της ημέρας, σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει χθες το πρωί ότι οι επιβαίνοντες στον στολίσκο είναι όλοι «σώοι και ασφαλείς» και θα απελαθούν στην Ευρώπη.

«Συγχαίρω τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού που εκπλήρωσαν την αποστολή του στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr