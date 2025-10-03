Πιο φτηνά σιτηρά και ζάχαρη, αλλά το κρέας καίει

Κατά 0,7% υποχώρησε ο δείκτης τιμών τροφίμων της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στις 128,8 μονάδες, το πιο χαμηλό σημείο των τελευταίων τριών μηνών, σε σύγκριση με τις 129,7 μονάδες του Αυγούστου, που αναθεωρήθηκαν καθοδικά.

Οι τιμές των σιτηρών μειώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Οι τιμές του σιταριού σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της υποτονικής διεθνούς ζήτησης και της επιβεβαίωσης των μεγάλων συγκομιδών στη Ρωσία και σε άλλες σημαντικές χώρες παραγωγής στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η ζάχαρη σημείωσε πτώση 4,1%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021, εν μέσω υψηλότερης από την αναμενόμενη παραγωγής ζάχαρης στη Βραζιλία.

Οι τιμές του ελαίων μειώθηκαν κατά 1,2%, αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες τιμές του φοινικέλαιου και του σογιέλαιου, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τις αυξήσεις στις τιμές του ηλιέλαιου και του κραμβέλαιου.

Επίσης, το κόστος των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκε κατά 2,6%, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση, με το βούτυρο να μειώνεται κατά 7%, το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη κατά 4,3% και το πλήρες γάλα σε σκόνη κατά 3,1%.

Αντίθετα, οι τιμές του κρέατος αυξήθηκαν κατά 0,7% σε νέο ιστορικό υψηλό, λόγω των υψηλότερων τιμών του βοείου και προβατίου κρέατος παγκοσμίως.