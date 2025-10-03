#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέο χτύπημα ΗΠΑ σε ναρκοπλοίο ανοιχτά της Βενεζουέλας

Το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ, για να δηλητηριάσουν τον λαό μας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 20:58

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε ένα νέο πλήγμα εναντίον ενός πλοίου φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόκειται για την τέταρτη τέτοιου είδους επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επίθεση έγινε στα διεθνή ύδατα. «Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν σκοτώθηκαν από το πλήγμα (…) το οποίο έγινε στα διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, ενώ το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ, για να δηλητηριάσουν τον λαό μας» έγραψε.

«Αυτά τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

