ΗΠΑ: Η κυβέρνηση εξετάζει να κόψει νόμισμα με τη μορφή του προέδρου Τραμπ

Το κέρμα του ενός δολαρίου ενδέχεται να απεικονίζει τον Τραμπ προφίλ και την επιγραφή Liberty (Ελευθερία) με κεφαλαία γράμματα.

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 22:20

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κόψει αναμνηστικά νομίσματα που θα απεικονίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με προσχέδια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου ενδέχεται να απεικονίζει τον Τραμπ προφίλ και την επιγραφή Liberty (Ελευθερία) με κεφαλαία γράμματα. Στην άλλη πλευρά θα εικονίζεται με τη γροθιά υψωμένη, μπροστά σε μια αμερικανική σημαία και τη φράση «Fight, fight, fight» («Αγωνιστείτε»).

Με αυτά τα λόγια είχε αντιδράσει ο Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Το υπουργείο Οικονομικών, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε κάποια απάντηση.

Ο αρμόδιος για το νομισματοκοπείο, Μπράντον Μπιτς, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το κέρμα αυτό όταν θα τελειώσει η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Στις 4 Ιουλίου 2026 η χώρα θα γιορτάσει τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της, το 1776.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

