Πηγές Χαμάς: «Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες στην Αίγυπτο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με τα ίδια άτομα.

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 10:16

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ήταν «θετικές» και πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο παλαιστινιακές πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

