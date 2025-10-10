Κίνδυνος για… κρύα ντους: Η ΕΕ βάζει φρένο σε υλικά για θερμοσίφωνες!

Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να κάνουν κρύα ντους, καθώς υλικά που είναι απαραίτητα για τους θερμοσίφωνες δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών της ΕΕ, ο οποίος αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της εκτεταμένης περιβαλλοντικής νομοθεσίας του μπλοκ.

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Applia, η ομάδα πίεσης των κατασκευαστών οικιακών συσκευών, έχει εκτιμήσει ότι πάνω από το 90% των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού δεν θα είναι πλέον εμπορεύσιμες στην ΕΕ, εάν το άφνιο, ένα μέταλλο με υψηλή αντοχή στη θερμότητα, και το συγγενικό του στοιχείο το ζιρκόνιο δεν αναγνωριστούν ως ασφαλή για οικιακή χρήση.

Τα δύο στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στους κανόνες της ΕΕ για το πόσιμο νερό, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2027 και αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών και στη βελτίωση των προτύπων ποιότητας του νερού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να έχει παραβλέψει το γεγονός ότι οι δεξαμενές ζεστού νερού περιέχουν επίσης πόσιμο νερό, με τους κατασκευαστές να προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν με πρόστιμα εάν δεν συμμορφωθούν με τον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών.

«Το [άφνιο] είναι απολύτως ασφαλές στη χρήση», δήλωσε ο Paolo Falcioni, γενικός διευθυντής της Applia, τονίζοντας ότι το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια σε επισμαλτωμένες δεξαμενές ζεστού νερού.

Ο Falcioni είπε ότι οι εναλλακτικές λύσεις του άφνιου, όπως ο χάλυβας ή ο χαλκός, κοστίζουν τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο, κάτι που θα μετακυλιόταν στους καταναλωτές σε μια περίοδο που τα οικονομικά των νοικοκυριών είναι στενά.