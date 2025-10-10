#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αυξάνει τις παραδόσεις στη Σερβία η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς χθες, Πέμπτη, άρχισαν να εφαρμόζονται οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 11:16

Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL θα αυξήσει τις παραδόσεις στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της σερβικής πετρελαϊκής βιομηχανίας NIS, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο.

«Καθώς η MOL διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προμήθεια της Σερβίας με αργό πετρέλαιο και καύσιμα ... οι Σέρβοι φίλοι μας μπορούν να βασίζονται σε αυξημένες προμήθειες από τη MOL», δήλωσε ο Σιγιάρτο, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτή η αύξηση δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει πλήρως την απουσία φορτίων από την Κροατία.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS άρχισαν να εφαρμόζονται από χθες, Πέμπτη, το πρωί. Επιβλήθηκαν εξαιτίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας. Το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της NIS ανήκει σε ρωσικές εταιρείες, με μεγαλύτερη την Gazprom Njeft, η οποία θεωρείται χρηματοδότης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις κατά της NIS αποφασίσθηκαν τον Ιανουάριο 2025 και αναβλήθηκαν οκτώ φορές με την προσδοκία ότι το σερβικό δημόσιο θα επιβάλει αλλαγές στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Όμως όλες οι προσπάθειες, που έγιναν από τον Σέρβο πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς οι Ρώσοι αρνούνται να αποχωρήσουν από τη NIS.

Το μερίδιο της NIS στην αγορά καυσίμων -βενζίνη και ντίζελ- στη Σερβία φθάνει το 80%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

