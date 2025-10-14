ΔΝΤ: Αναβάθμισε στο 3,2% την πρόβλεψη για παγκόσμια ανάπτυξη

H «έκρηξη επενδύσεων» στην τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν μια έντονη επιβράδυνση, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, προειδοποίησε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, καθώς το Ταμείο αναβάθμισε τις προβλέψεις του για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Την Τρίτη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρουσίασε πιο αισιόδοξες προβλέψεις τόσο για την παγκόσμια ανάπτυξη όσο και για την οικονομία των ΗΠΑ, παρά τις ζοφερές εκτιμήσεις στις αρχές του έτους, σύμφωνα με τις οποίες ο εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε να οδηγήσει την υφήλιο σε «σημαντική επιβράδυνση».

To Ταμείο αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2025 κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την τελευταία εκτίμηση του Ιουλίου, προβλέποντας ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,2% φέτος, μόλις λίγο κάτω από το 3,3% του 2024. Για το 2026, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται στο 3,1%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αναπτυχθούν με ρυθμό 2% φέτος και 2,1% το 2026, ανέφερε το Ταμείο. Αν και αυτό σηματοδοτεί επιβράδυνση σε σχέση με το 2,8% του 2024, παραμένει ο ισχυρότερος ρυθμός ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της G7 και αποτελεί ελαφρά αναβάθμιση σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιουλίου. Τον Απρίλιο, το Ταμείο είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα επιβραδυνθεί στο 1,8% φέτος.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρινσά, δήλωσε ότι ένας από τους βασικούς λόγους για την απροσδόκητη ισχύ της αμερικανικής οικονομίας είναι «ένα πολύ σημαντικό κύμα επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία», το οποίο βοηθά στη χαλάρωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και δημιουργεί αύξηση πλούτου για τους Αμερικανούς καταναλωτές.