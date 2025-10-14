#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 23:47

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας έξι επιβαίνοντες.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στη νότια Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει άλλα τέσσερα πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 21 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την πάταξη των καρτέλ ναρκωτικών για να επιβάλει «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Η υποστήριξη στην Αργεντινή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών

Έντονη δυσαρέσκειά Τραμπ για την Ισπανία

Σοκ στην Τουρκία: Διασημότητες ελέγχονται για χρήση ναρκωτικών

«Συγχαρητήρια» Μπάιντεν σε Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο