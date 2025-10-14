Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας έξι επιβαίνοντες.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στη νότια Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει άλλα τέσσερα πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 21 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την πάταξη των καρτέλ ναρκωτικών για να επιβάλει «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.

