Εσπασε το φράγμα και των $4.200 ο χρυσός

Νέο ιστορικό ρεκόρ. Ο επενδυτές στρέφονται στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου, εν μέσω νέας έντασης ΗΠΑ-Κίνας. Το shutdown επιβαρύνει επίσης την αμερικανική οικονομία.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 13:42

Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία και καταγράφοντας νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν την ασφάλεια του μετάλλου και ενέτειναν τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε ότι η απότομη επιβράδυνση στις προσλήψεις απειλεί όλο και περισσότερο την αμερικανική οικονομία, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα δύο επιπλέον μειώσεων των επιτοκίων φέτος.

Εν τω μεταξύ, στην τελευταία κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι επιδίδεται σε «οικονομικά εχθρική» συμπεριφορά, σταματώντας τις εισαγωγές σόγιας, και προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός εμπάργκο στο μαγειρικό λάδι.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την απειλή της Κίνας για περαιτέρω αντίποινα, σε συνέχεια των κυρώσεων που επέβαλε σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας Hanwha Ocean. Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, αρχίζει να επιβαρύνει την οικονομία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο χρυσός βρίσκεται στις $4.218 ανά ουγκιά.

