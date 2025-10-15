#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μπέσεντ: Δεν θα φοβηθούμε να λάβουμε μέτρα κατά Κίνας γιατί πέφτει η Wall Street

Στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αρέσει ένα υψηλό χρηματιστήριο αλλά πιστεύει ότι το υψηλό χρηματιστήριο είναι αποτέλεσμα καλών πολιτικών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Μπέσεντ: Δεν θα φοβηθούμε να λάβουμε μέτρα κατά Κίνας γιατί πέφτει η Wall Street

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 16:13

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, επέμεινε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αλλάξουν τη διαπραγματευτική τους στάση απέναντι στην Κίνα λόγω της αστάθειας στο χρηματιστήριο.

Στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αρέσει ένα υψηλό χρηματιστήριο» αλλά «πιστεύει ότι το υψηλό χρηματιστήριο είναι αποτέλεσμα καλών πολιτικών» δήλωσε ο Μπέσεντ σε αποκλειστική συνέντευξη στο φόρουμ Invest in America του CNBC.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε επειδή το χρηματιστήριο πέφτει» ούτε θα διστάσουμε να λάβουμε αυστηρά μέτρα κατά του Πεκίνου για αυτόν τον λόγο, είπε ο Μπέσεντ.

«Θα διαπραγματευτούμε επειδή κάνουμε αυτό που είναι οικονομικά καλύτερο για τις ΗΠΑ» πρόσθεσε.

