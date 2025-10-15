Βενεζουέλα: Στρατιωτικά γυμνάσια ως απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έδωσε σήμερα εντολή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων στις μεγαλύτερες συνοικίες της χώρας ως απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Θα ενεργοποιήσουμε όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις συνολικής άμυνας, λαϊκής άμυνας και αστυνομικής άμυνας», ανακοίνωσε ο Μαδούρο σε ένα ηχητικό μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Αυτή η κινητοποίηση στοχεύει στο «να κερδίσουμε την ειρήνη» υπερασπιζόμενοι «τα όρη, τις ακτές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα εργοστάσια, τις αγορές» της χώρας, υπογράμμισε ο επικεφαλής του κράτους της Βενεζουέλας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας μετέδωσε πλάνα με θωρακισμένα οχήματα να έχουν αναπτυχθεί από τα ξημερώματα στη συνοικία Πετάρε στο Καράκας, μία από τις πολυπληθέστερες στη χώρα.

Τα γυμνάσια αφορούν, εκτός του Καράκας, τη γειτονική πολιτεία Μιράντα, με τον συνολικό πληθυσμό τους να υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια κατοίκους.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι ηγούνται μιας τεράστιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και ανέπτυξε στις αρχές Σεπτεμβρίου οκτώ πολεμικά πλοία και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, επισήμως στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κατά του εμπορίου ναρκωτικών.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά και ως απάντηση στην αμερικανική κινητοποίηση, που θεωρεί μια «στρατιωτική απειλή», ξεκίνησε στρατιωτικά γυμνάσια και κινητοποίησε εφέδρους. Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί το εμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «προκειμένου να επιβάλει μια αλλαγή καθεστώτος» και να κατάσχει τα σημαντικά αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Τουλάχιστον πέντε πλεούμενα που παρουσιάστηκαν ως σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά καταστράφηκαν από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό από τη 2α Σεπτεμβρίου, με τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 27.

Η αμερικανική ναυτική ανάπτυξη «έχει ως μοναδικό στόχο να κλέψει τους τεράστιους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας», κατήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ