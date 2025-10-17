Η πιο δυνατή εβδομάδα από το 2020 για τον χρυσό

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 12:44

Ο χρυσός ανήλθε στις 4.340 δολάρια ανά ουγκιά σήμερα Παρασκευή, επιστρέφοντας στο προηγούμενο ρεκόρ και σημειώνοντας την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2020, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια εν μέσω αυξημένων οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Ο χρυσός έφτασε επανειλημμένα σε νέα υψηλά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, ωθούμενος από τις ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την Κίνα να κατηγορεί πρόσφατα τις ΗΠΑ ότι προκαλούν «πανικό» σχετικά με τους ελέγχους των ορυκτών σπάνιων γαιών.

Στις ευρύτερες αβεβαιότητες προστέθηκαν τα σημάδια δυσφορίας στον περιφερειακό τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, επιδεινώνοντας τις ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το μέταλλο υποστηρίχθηκε περαιτέρω από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, που υποδήλωναν αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, οδηγώντας τους επενδυτές να προεξοφλήσουν σχεδόν πλήρως μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης αυτό το μήνα, με μια ακόμη πιθανή μείωση τον Δεκέμβριο.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο άνω του 60% μέχρι στιγμής φέτος, υποστηριζόμενος από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών, τις εισροές σε ETF και την ισχυρή ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

