Τραμπ: Δεν είναι βιώσιμοι δασμοί 100% στην Κίνα

Την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 15:24

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δασμοί 100% που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει στην Κίνα δεν είναι βιώσιμοι.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης σε συνέντευξη στο Fox Business Network ότι θα συναντήσει σε δύο εβδομάδες τον Σι Τζινπίνγκ και ότι πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. 

«Δεν είναι βιώσιμοι, αλλά αυτό είναι το νούμερο», τόνισε ο Τραμπ. «Με ανάγκασαν να το κάνω αυτό», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η Κίνα πάντα προσπαθεί να αποκτήσει πλεονέκτημα. 

