Ρωσία: Πτώση 21% στα έσοδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο τον Οκτώβριο

Τα κρατικά έσοδα της Ρωσία από πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Οκτώβριο αναμένεται να μειωθούν περίπου 21%, στα 950 δισ. ρούβλια (11,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σε σχέση με αυτά έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω χαμηλότερων τιμών και ισχυρότερου ρουβλιού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, πλήττοντας τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Μόσχας.

Η προβλεπόμενη μείωση θα δημιουργήσει περισσότερες προκλήσεις για τη ρωσική κυβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό και έχει αναγκαστεί να αυξήσει τους φόρους για να χρηματοδοτήσει τις αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες και τις δαπάνες ασφαλείας.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της Ρωσίας και αποτελούν την πιο σημαντική πηγή χρημάτων για τη στρατιωτική εκστρατεία της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο της.

Σε μηνιαία βάση, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 63% λόγω της καταβολής φόρων επί των κερδών από τις εταιρείες, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε στοιχεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, διύλισης και προμηθειών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Τα έσοδα τους πρώτους δέκα μήνες του έτους αναμένεται να μειωθούν κατά 20,5% στα 7,56 τρισεκατομμύρια ρούβλια, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί του Reuters.

Το υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει να κοινοποιήσει τις εκτιμήσεις για τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στις 5 Νοεμβρίου.

Το υπουργείο αρχικά προέβλεπε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ανέλθουν στα 10,9 τρισ. ρούβλια, ή το 0,5% το ΑΕΠ, αλλά τα μείωσε στα 8,32 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ