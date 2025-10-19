#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πακιστάν και Αφγανιστάν συμφώνησαν άμεση κατάπαυση του πυρός

Εφεραν αποτέλεσμα οι συνομιλίες στην Ντόχα, με τη μεσολάβηση Κατάρ και Τουρκίας. Περαιτέρω συναντήσεις τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή και βιωσιμότητα της εκεχειρίας.

Δημοσιεύθηκε: 19 Οκτωβρίου 2025 - 10:52

 Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ντόχα, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συγκρότηση μηχανισμών για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν εξάλλου σε περαιτέρω συναντήσεις τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας και να επαληθεύσουν την εφαρμογή της, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Κατάρ εκφράζει την ελπίδα πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία θα συμβάλει στον τερματισμό των εντάσεων στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν και στη θεμελίωση βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

