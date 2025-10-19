Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στη Ράφα

Άμεσα κινδυνεύει με κατάρρευση η εκεχειρία στη Γάζα, καθώς τα όπλα άρχισαν να ηχούν και πάλι. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα (Κυριακή), οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μια σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η σχετική δήλωση.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα, αφού οι στρατιώτες του δέχθηκαν πυρά σε μια περιοχή πίσω από την επίσημη γραμμή αποχώρησης. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν είχε γνώση των συγκρούσεων.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας αναφέρει ότι από το πρωί, μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών έχει σκοτώσει τουλάχιστον 11 Παλαιστινίους σε ολόκληρη την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ενημέρωσε στη συνέχεια τους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον επιδρομές σήμερα ως απάντηση στις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει με δύναμη την επίθεση της Χαμάς εναντίον των δυνάμεών του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας και τους επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας και τους έδωσε εντολή «να δράσουν με δύναμη εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας

Παράλληλα, το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, αναφέρουν δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε δεσμεύσει το Ισραήλ να επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών με βοήθεια στη Γάζα κάθε μέρα.

Ωστόσο, το Ισραήλ μείωσε τον αριθμό αυτό στο μισό, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία, καθώς δεν επέστρεψε εγκαίρως όλους τους νεκρούς ομήρους.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ αρνείται επίσης να ανοίξει ξανά το σημαντικό συνοριακό πέρασμα της Ράφα, το μόνο σημείο πρόσβασης που δεν ελέγχεται αποκλειστικά από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ προτρέπουν το Ισραήλ να δείξει αυτοσυγκράτηση

Σύμφωνα με την αναφορά του Axios στο θέμα, η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τις πρόσφατες επιθέσεις της.

Οι ειδικοί διαπραγματευτές του Τραμπ για τη Γάζα, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό υπουργό στρατηγικών υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος επίσης διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη συνέχεια, Αμερικανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν το Ισραήλ να «ανταποκριθεί αναλογικά, αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση», σύμφωνα με την Axios, η οποία επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αντί να ξαναρχίσει ο πόλεμος, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην απομόνωση της Χαμάς για τις παραβιάσεις της και στη δημιουργία μιας εναλλακτικής λύσης για τη Χαμάς στη Γάζα.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν στη Χαμάς ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να καταστρέψουν τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Κατς: Η Χαμάς θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για κάθε πλήγμα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Παράλληλα αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων πληγμάτων» εναντίον της Χαμάς σε απάντηση στις «παραβιάσεις», όπως τις χαρακτήρισε, της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο αξιωματικός, που ενημέρωνε τους δημοσιογράφους, επεσήμανε ότι σήμερα σημειώθηκαν τρία περιστατικά κατά τα οποία ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων πίσω από την «κίτρινη γραμμή», όπου έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, στις περιοχές της Ράφα (νότια) και της Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

Την ίδια ώρα οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν να εισέρχονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

«Μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας και την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκρατικά στοιχεία της Χαμάς σήμερα το πρωί, οι IDF θα απαντήσουν με ιδιαίτερη ισχύ εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών και στοιχείων της Χαμάς», σημείωσε ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Οι IDF επαναλαμβάνουν την προειδοποίησή τους: για τη δική σας ασφάλεια και λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων παραμείνετε μόνο στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας και οι τοπικές υγειονομικές αρχές επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά πυροβολικού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ