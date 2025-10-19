Τραμπ σε Ζελένσκι: Δέξου τους όρους της Ρωσίας πριν καταστραφείς

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πως θα «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμφωνήσει.

Η συνάντηση μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας εξελίχθηκε πολλές φορές σε «καβγά με φωνές», με τον Τραμπ «να βρίζει διαρκώς», σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το περιστατικό.

Πρόσθεσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πέταξε στην άκρη χάρτες του μετώπου στην Ουκρανία, επέμεινε πως ο Ζελένσκι πρέπει να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στον Πούτιν και επανέλαβε κατ’ επανάληψη επιχειρήματα που είχε διατυπώσει ο Ρώσος ηγέτης στην τηλεφωνική τους συνομιλία μία ημέρα νωρίτερα.

Αν και ο Τραμπ αργότερα υποστήριξε την ιδέα παγώματος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου, η οξυμένη αυτή συνάντηση φάνηκε να αντικατοπτρίζει τη μεταβλητή φύση της στάσης του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον πόλεμο και την προθυμία του να υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Πούτιν, γράφουν οι Financial Times.

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε εν μέσω νέας πρωτοβουλίας του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας, μετά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Ζελένσκι και η ομάδα του μετέβησαν στον Λευκό Οίκο ελπίζοντας να πείσουν τον Τραμπ να τους προμηθεύσει με πυραύλους κρουζ Tomahawk, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος τελικά αρνήθηκε.

Η τεταμένη αυτή συνάντηση θύμισε μια αντίστοιχη διχαστική συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, κατά την οποία ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι. Ντι. Βανς είχαν επιπλήξει τον Ζελένσκι για αυτό που χαρακτήρισαν ως έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη συνάντηση της Παρασκευής, ο Τραμπ φάνηκε να έχει υιοθετήσει αυτολεξεί πολλά από τα επιχειρήματα του Πούτιν, ακόμη και όταν αντέβαιναν στις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τις αδυναμίες της Ρωσίας, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που είχε γνώση της συνάντησης, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν του είχε πει πως η σύγκρουση είναι μια «ειδική επιχείρηση, ούτε καν πόλεμος», προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός ηγέτης έπρεπε να συνάψει συμφωνία ή να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι πως χάνει τον πόλεμο, προειδοποιώντας τον: «Αν [ο Πούτιν] το θελήσει, θα σε καταστρέψει».

Σε ένα σημείο της συνάντησης, ο Αμερικανός πρόεδρος πέταξε στην άκρη τους ουκρανικούς χάρτες του πεδίου της μάχης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Ο Τραμπ φέρεται να είπε πως είχε «βαρεθεί» να βλέπει ξανά και ξανά τον χάρτη του μετώπου της Ουκρανίας. «Αυτή η κόκκινη γραμμή, δεν ξέρω καν πού είναι. Δεν έχω πάει ποτέ εκεί», είπε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η ρωσική οικονομία «τα πάει περίφημα», σύμφωνα με τον ίδιο, σε έντονη αντίθεση με τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες καλούσε τον Πούτιν να διαπραγματευτεί επειδή «η οικονομία του πρόκειται να καταρρεύσει».

Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι είναι βέβαιος πως θα μπορέσει να εξασφαλίσει τον τερματισμό της σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν «θα πάρει κάτι, έχει ήδη κερδίσει κάποια εδάφη».

Ο Πούτιν έκανε νέα πρόταση προς τον Τραμπ την Πέμπτη, βάσει της οποίας η Ουκρανία θα παραχωρούσε τα τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, με αντάλλαγμα ορισμένες μικρές περιοχές στις δύο νότιες μετωπικές επαρχίες, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Η ρωσική αυτή πρόταση συνιστά μικρή υποχώρηση σε σχέση με εκείνη που είχε υποβάλει ο Πούτιν κατά την τελευταία συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, όπου είχε δηλώσει πως θα δεχόταν να παγώσει η γραμμή επαφής στο υπόλοιπο μέτωπο, εάν η Ουκρανία παραδώσει το Ντονμπάς.

Και εκείνη η συνάντηση είχε καταλήξει σε οξεία αντιπαράθεση, αφού ο Πούτιν απέρριψε την πίεση του Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός και παρεξέκλινε σε μακροσκελή αναφορά στην μεσαιωνική ιστορία της Ουκρανίας — γεγονός που ώθησε τις ΗΠΑ να εξετάσουν αυξημένη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πυραύλων Tomahawk.

Ωστόσο, η παράδοση των εδαφών του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο είναι αδιανόητη για την Ουκρανία, καθώς θα παρέδιδε στη Μόσχα περιοχές που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως για περισσότερο από μία δεκαετία, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει από τότε που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή το 2022.

Οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται να διατηρήσουν τον έλεγχο στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια που ο Πούτιν προσφέρει ως αντάλλαγμα, και δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στο πεδίο της μάχης εκεί από το 2022, τη χρονιά που ξεκίνησε ο πόλεμος.

«Το να παραδώσουμε το Ντονμπάς στη Ρωσία χωρίς μάχη είναι αδιανόητο για την ουκρανική κοινωνία, και ο Πούτιν το γνωρίζει», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν ενδέχεται να προωθεί την αμφιλεγόμενη αυτή ιδέα «με σκοπό να προκαλέσει διχασμό εντός της Ουκρανίας και να υπονομεύσει την ενότητά μας».

«Δεν πρόκειται για το να αποκτήσει περισσότερα εδάφη η Ρωσία», σημείωσε, «αλλά για το πώς θα μας καταστρέψει από μέσα».

Τρεις ακόμη Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης νουθετώντας τον Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα του Πούτιν για τη σύγκρουση και προτρέποντάς τον να αποδεχθεί τη ρωσική πρόταση.

«Ο Ζελένσκι ήταν πολύ αρνητικός» μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «δεν είναι αισιόδοξοι, αλλά ενεργούν με ρεαλισμό σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα».

Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «απαιτούνται αποφασιστικά βήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τις χώρες του G20 και του G7 για τον τερματισμό του πολέμου».