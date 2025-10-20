#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Κατέβασε ταχύτητα» η κινεζική ανάπτυξη το γ' τρίμηνο

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,8% το τρίτο τρίμηνο το έτους, έναντι 5,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 06:43

Επιβράδυνση κατέγραψε η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του έτους, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 4,8%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η ανάπτυξη του ασιατικού γίγαντα εξασθένισε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (+5,2%), κάτι που αναμενόταν, έπειτα από αρκετούς μήνες σθεναρών εξαγωγών, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο και άτονης εσωτερικής κατανάλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

