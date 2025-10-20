Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα παραμένει σε ισχύ

«Ναι, ισχύει», απάντησε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή.

Άφησε εξάλλου να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

«Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σωστά. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά αλλά σωστά», συνέχισε ο κ. Τραμπ.

Νωρίτερα, κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών είχε προκαλέσει τον θάνατο 45 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με τοπικές αρχές και αυτόπτες μάρτυρες. Το Ισραήλ ανέφερε ότι προηγούμενη επίθεση της Χαμάς είχε σκοτώσει δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε χθες ο Aμερικανός πρόεδρος. Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», πρόσθεσε.

Προτού πάρει τον λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, ο Aμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να υποβαθμίζει το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους πως η κατάπαυση του πυρός έχει «τα πάνω της και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει», είπε.

«Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος Βανς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα την Κυριακή ότι η εκεχειρία στη Γάζα έχει επανέλθει.

Επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ για την εκεχειρία στη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ σήμερα, ενώ ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς θα αφιχθεί την Τρίτη, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel.

Οι τρεις αξιωματούχοι θα έχουν διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης, με στόχο την περαιτέρω προώθηση του αμερικανικού πλαισίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα σήμερα το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ακύρωσε τις ακροάσεις για την προγραμματισμένη κατάθεση του Νετανιάχου στη δίκη του για διαφθορά, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Το δικαστήριο επικαλέστηκε «επείγουσες διπλωματικές συναντήσεις» στις οποίες, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είναι υποχρεωμένος να παραστεί ο πρωθυπουργός.

Οι συνήγοροί του προσέθεσαν ότι δεν θα μπορέσει να καταθέσει ούτε την Τετάρτη ή την Πέμπτη, λόγω της επίσκεψης Βανς και της τελετής ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι.

Ο Βανς υποβαθμίζει τις νέες συγκρούσεις στη Γάζα - Απαραίτητος ο αφοπλισμός της Χαμάς

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς υποβάθμισε την επανεμφάνιση βίας στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία αναμένεται να παρουσιάζει «διακυμάνσεις» και δεν θα είναι απόλυτα γραμμική.

«Η Χαμάς θα συνεχίσει να πυροβολεί κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ θα είναι αναγκασμένο να απαντήσει», είπε ο Βανς. «Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία έχει τις καλύτερες πιθανότητες για μια βιώσιμη ειρήνη. Αλλά ακόμη κι έτσι, θα έχει υφέσεις και εξάρσεις, και θα χρειαστεί να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

Ο Βανς απηύθυνε έκκληση προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου να δημιουργήσουν μια «δομή ασφαλείας» που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση του αφοπλισμού της Χαμάς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Τα κράτη του Κόλπου -οι σύμμαχοί μας- δεν διαθέτουν ακόμη την υποδομή ασφαλείας που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς έχει αφοπλιστεί», τόνισε.

Κούσνερ: Το Ισραήλ πρέπει να βελτιώσει τη ζωή των Παλαιστινίων, αν θέλει να ενσωματωθεί στην περιοχή

Το Ισραήλ πρέπει να αρχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, εάν επιθυμεί να ενσωματωθεί πλήρως στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του δικτύου CBS.

«Το βασικότερο μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε στην ισραηλινή ηγεσία αυτή τη στιγμή είναι πως τώρα που ο πόλεμος τελείωσε, αν θέλετε την ενσωμάτωση του Ισραήλ στο ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο της Μέσης Ανατολής, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βοηθήσετε τον παλαιστινιακό λαό να ευημερήσει και να ζήσει καλύτερα», ανέφερε, καθισμένος δίπλα στον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Κούσνερ πρόσθεσε ότι οι δυο τους βρίσκονται «μόλις στην αρχή» της προσπάθειας μεταφοράς αυτού του μηνύματος προς την ισραηλινή πλευρά.

Αναφορικά με το τι σημαίνει, κατά τη δική του οπτική, η έννοια του «να ευημερήσουν» οι Παλαιστίνιοι, ο Κούσνερ ανέφερε πως οι ΗΠΑ εστιάζουν στη δημιουργία «συνθηκών κοινής ασφάλειας και οικονομικών ευκαιριών για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, ώστε να μπορούν να ζήσουν πλάι πλάι με βιώσιμο τρόπο».

Στο ερώτημα αν αυτό παραπέμπει σε ένα ενδεχόμενο παλαιστινιακό κράτος, απάντησε: «Όπως τελικά επιλέξουν να το ονομάσουν, θα το καθορίσουν οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι».

