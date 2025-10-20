Οι επενδυτές «χρυσώνουν» τις εταιρείες σπάνιων γαιών

Οι επενδυτές σπεύδουν να υποστηρίξουν τις εταιρείες σπάνιων γαιών, ανεβάζοντας τις μετοχές τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σπάσει την κυριαρχία της Κίνας στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών αναζωογονεί τον κάποτε κοιμισμένο τομέα.

Οπως θυμίζουν οι Financial Times, ο Λευκός Οίκος λαμβάνει όλο και πιο ριζοσπαστικά μέτρα για να δώσει ώθηση στην παραγωγή σπάνιων γαιών εκτός Κίνας, η οποία κυριαρχεί εδώ και καιρό στην προμήθεια ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε smartphones, ηλεκτρικά οχήματα και μαχητικά αεροσκάφη.

Οι μετοχές των εισηγμένων στις ΗΠΑ εταιρειών MP Materials, USA Rare Earth και της αυστραλιανής Lynas έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, καθώς ο Τραμπ έχει εντείνει την υποστήριξή του σε έναν κλάδο που αγωνίζεται να ανταγωνιστεί τους χαμηλού κόστους παραγωγούς της Κίνας.

Η άνοδος των τιμών των μετοχών έχει επεκταθεί και στους παραγωγούς κρίσιμων ορυκτών και άλλων μετάλλων, όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και το γερμάνιο. Μόνο τον τελευταίο μήνα, οι ΗΠΑ απέκτησαν μερίδια στις Lithium Americas και Trilogy Metals, δύο καναδικές εταιρείες εξόρυξης, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την οικονομική τους δύναμη. Από τότε, η αξία των μετοχών τους έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί αντίστοιχα.