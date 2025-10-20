«Ταύρος» ξανά για τις μετοχές η UBS, ποιες προτιμά

Το bull market στις αγορές μετοχών έχει ακόμη δρόμο, τονίζει η UBS και προχωρά σε αναβάθμιση της σύστασης παγκοσμίως σε «attractive».

Ο ελβετικός οίκος βλέπει περαιτέρω άνοδο παρά το γεγονός ότι οι δείκτες διαπραγματεύονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, προκαλώντας συγκρίσεις με τη φούσκα των dot.com.

Οπως επισημαίνει, βλέπει τρεις υποστηρικτικούς παράγοντες που κινούνται σε πιο ευνοϊκό πλαίσιο τον τελευταίο μήνα:

Νέο momentum για την τάση του ΑΙ

Υποστηρικτική πολιτική στις ΗΠΑ

Καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές στις ΗΠΑ.

«Εαν οι επενδυτές δεν έχουν αρκετή έκθεση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μετατοπίσουν εξτρά διαθέσιμα, ομόλογα ή άλλες επενδύσεις, προς τις μετοχές», σημειώνει.

Ο οίκος εκφράζει προτίμηση στις αμερικανικές μετοχές, σε Ιαπωνία και Κίνα, ενώ είναι θετικός στα ποιοτικά ομόλογα και στον χρυσό.

Οι μετοχές της ευρωζώνης

Η UBS σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές δέχονται στήριξη από τις λογικές αποτιμήσεις, την υποστηρικτική πολιτική διεθνώς και τη βελτίωση των προοπτικών κερδοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από δύο χρόνια στασιμότητας, προβλέπει άνοδο των κερδών κατά 5% το 2026 και κατά 15-20% το 2027, λόγω σεναρίου βελτίωσης στα περιθώρια κερδοφορίας.

Οπως αναφέρει, προτιμά τις μετοχές που συνδέονται με τον δομικό μετασχηματισμό (πληροφορική, βιομηχανία, κοινωφελείς εταιρείες) και τους εξαγωγείς υψηλής ποιότητας ενώ προτείνει επιλεκτική έκθεση στην ευρωπαϊκή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική (π.χ. μέσω επενδύσεων σε εταιρείες real estate).