#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβδομο μήνα έπεσαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία

Η συνολική μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους ενέργειας, το οποίο μειώθηκε κατά 7,3%.

Εβδομο μήνα έπεσαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 12:13

Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, μετά από πτώση 2,2% τον Αύγουστο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 15 μηνών.

Αυτό σηματοδότησε τον έβδομο συνεχόμενο μήνα ετήσιας πτώσης των τιμών παραγωγού. Η συνολική μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους ενέργειας, το οποίο μειώθηκε κατά 7,3%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού σημείωσε απροσδόκητη πτώση 0,1% τον Σεπτέμβριο, αντί της αναμενόμενης αύξησης 0,1%, μετά από πτώση 0,5% τον Αύγουστο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία αρνητική κίνηση σε τέσσερις μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση Μυτιληναίου με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Κομισιόν

Καμπανάκι για νέα λουκέτα στη βιομηχανία από το ακριβό ρεύμα

Εύσημα Λαγκάρντ στην... ανοιχτοχεριά της γερμανικής οικονομίας

Κατηφόρα 1,2% για τη βιομηχανική παραγωγή ευρωζώνης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο