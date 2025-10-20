Εβδομο μήνα έπεσαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία

Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, μετά από πτώση 2,2% τον Αύγουστο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 15 μηνών.

Αυτό σηματοδότησε τον έβδομο συνεχόμενο μήνα ετήσιας πτώσης των τιμών παραγωγού. Η συνολική μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους ενέργειας, το οποίο μειώθηκε κατά 7,3%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού σημείωσε απροσδόκητη πτώση 0,1% τον Σεπτέμβριο, αντί της αναμενόμενης αύξησης 0,1%, μετά από πτώση 0,5% τον Αύγουστο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία αρνητική κίνηση σε τέσσερις μήνες.