Stop στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου αποφάσισε η Ευρώπη

Η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του 2027 εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία των κρατών-μελών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο.

Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παπασταύρου: Να αποτραπεί ενδεχόμενη παράκαμψη στην απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αερίου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, αρμόδιος για τα θέματα Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος συμμετείχαν στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η πρόταση Κανονισμού REPowerEU για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο ρόλος του εξηλεκτρισμού για μια ανταγωνιστική και καθαρή μετάβαση, καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και η σημασία της ένταξής τους στην ενεργειακή αγορά της Ε.Ε.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».