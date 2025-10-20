IWG: Το 44% των πρώην εργαζομένων μερικής απασχόλησης θετικό στην επιστροφή

Εστιάζοντας στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, η έκθεση της International Workplace Group (IWG) αναδεικνύει την σημαντική συμβολή της υβριδικής εργασίας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην επανένταξη στην αγορά εργασίας ενός πιο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Ειδικότερα, το 44% των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην αγορά εργασίας σε έναν ευέλικτο χώρο εργασίας.

Την ίδια ώρα, η έρευνα κατέδειξε ότι το μεγαλύτερο αντικίνητρο για την παραμονή ή την επανένταξη των ημιαπασχολούμενων στο εργατικό δυναμικό είναι το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, ότι το 40% των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης δήλωσε πως θα εγκατέλειπε εντελώς την εργασία του, εάν έπρεπε να μετακινείται καθημερινά σε ένα γραφείο στο κέντρο της πόλης.

Παραγωγικότητα εργατικού δυναμικού

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα ανέρχεται σε 5,6% (ΕΛΣΤΑΤ Δ΄ τρίμηνο του 2024). Οι ανάγκες αυτών των εργαζομένων αποτελούν βασική παράμετρο για τους εργοδότες, προκειμένου να διατηρήσουν τα ταλέντα και να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Σχεδόν οι μισοί (49%) εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης, εάν οι εργοδότες αρνούνταν την ευέλικτη εργασία.

Ομοίως, το ένα τρίτο (31%) όσων εργάζονται αποκλειστικά από το γραφείο, αναζητούν ήδη νέους ρόλους, ενώ το 55% των εργαζομένων με ημιαπασχόληση δήλωσε ότι θα παραιτούνταν, εάν έπρεπε να διανύει μεγάλες αποστάσεις για να φτάσει στον χώρο εργασίας τους.

Από την άλλη πλευρά, η ευελιξία στην εργασία αποτελεί το «κλειδί» για την επανένταξη των ημιαπασχολούμενων στο εργατικό δυναμικό, με το 55% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι θα επέστρεφε στην αγορά εργασίας, εφόσον είχε τη δυνατότητα ενός ευέλικτου μοντέλου απασχόλησης. Επιπλέον, το 57% ανέφερε ότι η εργασία σε τοπικά γραφεία με ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, καθιστά την επιστροφή πιο ελκυστική. Παράλληλα, περίπου 6 στους 10 (63%) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης δήλωσαν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο αύξησης των ωρών εργασίας τους, εάν μπορούσαν να εργάζονται με μεγαλύτερη ευελιξία.

Η μερική απασχόληση αποτελεί σημαντική επιλογή για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Το 45% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι κατάφερε να παραμείνει στην αγορά εργασίας καθυστερώντας τη συνταξιοδότηση χάρη στην ευελιξία που προσφέρει αυτό το μοντέλο εργασίας.

Εμπόδιο για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το κόστος μετακίνησης

Η έρευνα κατέληξε επίσης, στο ότι το αυξανόμενο κόστος μετακίνησης αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης που επιθυμούν να παραμείνουν ή να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Τέσσερις στους δέκα πρώην εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (41%) δήλωσαν ότι απέφυγαν να επιστρέψουν στην εργασία λόγω του κόστους μετακίνησης, ενώ το 44% όσων εργάζονται σήμερα με μερική απασχόληση ήδη δηλώνει πως δυσκολεύεται οικονομικά να διατηρήσει τη θέση του.

Ο Mark Dixon, διευθύνων σύμβουλος της International Workplace Group, δήλωσε: «Το υψηλό κόστος μετακίνησης, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ευελιξία, αποτελεί πρόκληση για πολλούς εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Παρέχοντας περισσότερες επιλογές ευέλικτης εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να διατηρήσουν τα πολύτιμα μέλη των ομάδων τους, αλλά και να επαναφέρουν ταλαντούχους επαγγελματίες στο εργατικό τους δυναμικό. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της αγοράς εργασίας, η συμβολή τους στην παραγωγικότητα είναι ουσιαστική και δεν μπορεί να αγνοηθεί».