Δημοσκόπηση: Εδραιώνεται η κυριαρχία της ακροδεξιάς στη Γαλλία

Την ευρεία ηγεμονία της ακροδεξιάς στη Γαλλία αναδεικνύει ετήσια δημοσκοπική έρευνα της εταιρείας Ipsos που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Le Monde, του ιδρύματος Jean Jaurès και του ινστιτούτου Montaigne.

Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα ποιο κόμμα συμπαθείτε περισσότερο, το 22% των ερωτηθέντων Γάλλων απάντησε τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, έναντι 8% που απάντησαν είτε υπέρ του Σοσιαλιστικού Κόμματος είτε υπέρ της Ανυπότακτης Γαλλίας. Ποσοστό 6% τοποθετήθηκε υπέρ της προσκείμενης στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν παράταξης Αναγέννηση, το ίδιο ποσοστό απάντησε πως πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ενώ το 5% των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ των Οικολόγων. Ακολουθούν διάφορα κόμματα που συγκεντρώνουν ποσοστά συμπάθειας ανάμεσα στο 1% και το 3%.

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη πολιτική τοποθέτηση, το 41% των ερωτηθέντων Γάλλων δήλωσε ότι ανήκει στην δεξιά, έναντι 28% που δήλωσε ότι ανήκει στην αριστερά, 18% που δήλωσε ότι ανήκει στο κέντρο και 13% που αρνήθηκε να απαντήσει. Επίσης, το 38% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ήθελε μια κοινωνία όπως αυτή που προτείνει ο Εθνικός Συναγερμός, έναντι 33% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό υπέρ του Σοσιαλιστικού κόμματος. Πριν από πέντε χρόνια το 27% δήλωνε πως θα ήθελε μια κοινωνία όπως την περιγράφει η ακροδεξιά.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη γενικότερη αξιοπιστία των κομμάτων, πρώτο με 48% είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, της παραδοσιακής γαλλικής δεξιάς, ενώ ακολουθεί ο Εθνικός Συναγερμός με 47%. Σε γενικές γραμμές ωστόσο οι Γάλλοι δεν θεωρούν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αξιόπιστα τα πολιτικά κόμματα της χώρας τους.

