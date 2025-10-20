Freedom Holding: Γιορτάζει τα έξι χρόνια εισαγωγής της στον Nasdaq

Η Freedom Holding o όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας και μητρική εταιρεία της Freedom24, γιορτάζει έξι χρόνια από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Nasdaq. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι οι μετοχές της έχουν προστεθεί στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Moneyball,το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία έρευνας και επενδυτικών συμβουλών The Motley Fool. Μάλιστα, η μετοχή της εταιρείας έλαβε και σύσταση «Αγοράς» (Buy).

Το Moneyball αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές επενδύσεων της The Motley Fool. Πρόκειται για ομάδα ειδικών, που επιλέγει ετησίως έως και 250 μετοχές υψηλής επενδυτικής πεποίθησης, μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει αυστηρή αποτίμηση, ανάλυση των τάσεων της αγοράς και δεδομένα από την ιδιόκτητη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας. Οι συστάσεις αυτές αποστέλλονται καθημερινά σε πάνω από 650.000 συνδρομητές, καθιστώντας το Moneyball ένα από τα πιο επιδραστικά χαρτοφυλάκια επιλογής μετοχών της The Motley Fool. Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής παίζει ο συνιδρυτής της εταιρείας Tom Gardner, που στοχεύει να βοηθήσει τους επενδυτές να πετυχαίνουν σταθερές, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

«Ευχαριστούμε θερμά τη The Motley Fool για την ένταξη της Freedom στο χαρτοφυλάκιο Moneyball. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι οι αρχές της διαφάνειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της τοποθέτησης του πελάτη στο επίκεντρο, οι οποίες μας διακατέχουν, βρίσκουν απήχηση στους κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς αναλυτές», δήλωσε ο Τιμούρ Τουρλόφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding.

Μετά την ανακοίνωση, η τιμή της μετοχής της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα 169,80 δολάρια στις 13 Οκτωβρίου, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 10,3 δισ. δολάρια. Από την αρχή του 2025, η κεφαλαιοποίηση της FRHC έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 30%. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τη Freedom, το οποίο συμπίπτει με τη συμπλήρωση έξι ετών από την εισαγωγή της στο Nasdaq. Από το 2019, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο οικοσύστημα fintech, το οποίο δραστηριοποιείται σε 22 χώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, η εταιρεία έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η Freedom συμμετέχει στους δείκτες Russell 3000 Index και Russell 1000 Index, διατηρεί αξιολόγηση «B-» με σταθερή προοπτική από την S&P Global Ratings και μεταξύ των επενδυτών της βρίσκονται μεγάλοι διεθνείς όμιλοι όπως η BlackRock, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley. Επιπλέον, η πορεία ανάπτυξής της έχει αποτελέσει case studyγια φοιτητές του Stanford Graduate School of Business.

«Η εισαγωγή στον Nasdaq δεν αποτελεί για εμάς απλώς ένα ορόσημο, είναι μια δημόσια δέσμευση για ανάπτυξη με διαφάνεια και για παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη, με επιχειρησιακή βάση την Κύπρο. Το επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας θα επικεντρωθεί στη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται», δήλωσε ο Ευγκένι Τιάπκιν, εκτελεστικός διευθυντής της Freedom24. Καθώς η εταιρεία γιορτάζει αυτό το σημαντικό ορόσημο, κοιτάζει προς νέες επιτυχίες και συνεχίζει να καινοτομεί στην εξυπηρέτηση των πελατών της παγκοσμίως.