Σνάμπελ (ΕΚΤ): Ο διεθνής ρόλος του ευρώ πρέπει να ενισχυθεί

Η καινοτομία, η ανάπτυξη, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η άμυνα αποτελούν τη βάση για ένα ισχυρό ευρώ στη διεθνή σφαίρα, δήλωσε η αξιωματούχος της ΕΚΤ.

Το μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Isabel Schnabel

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 18:46

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ίζαμπελ Σνάμπελ επανέλαβε ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ πρέπει να ενισχυθεί.

«Για την κυριαρχία, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό νόμισμα, και αυτή είναι δική μας ευθύνη εδώ στην ΕΚΤ», δήλωσε τη Δευτέρα στη Φρανκφούρτη. «Γι' αυτό θεωρούμε τόσο σημαντική την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ».

Μιλώντας σε πάνελ με συντονίστρια τη Στέφανι Φλάντερς του Bloomberg, η Σνάμπελ αναφέρθηκε σε δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, λέγοντας ότι «αυτός ο ρόλος πρέπει να κατακτηθεί, δεν πέφτει απλώς από τον ουρανό».

Η καινοτομία, η ανάπτυξη, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η άμυνα αποτελούν «τη βάση για ένα ισχυρό ευρώ στη διεθνή σφαίρα», είπε σύμφωνα με το Bloomberg. «Και φυσικά, ο διεθνής ρόλος του ευρώ θα ενισχυόταν επίσης από μια μεγάλη και ρευστή ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων».

«Έχουμε κάνει κάποια σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε η Σνάμπελ. «Αλλά θα χρειαστούν κι άλλα».

