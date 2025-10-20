Ζελένσκι: Θα παραλάβουμε συστήματα Patriot από τις ΗΠΑ μετά από... χρόνια

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προετοιμάζουν σύμβαση για 25 συστήματα αεράμυνας Patriot, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι Patriot ανήκουν σε μια από τις πιο αποτελεσματικές άμυνες κατά των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που στοχεύουν το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας. Ωστόσο, θα χρειαστούν χρόνια για να αποκτηθούν, καθώς το Κίεβο θα πρέπει να περιμένει στην ουρά πίσω από άλλους πελάτες, δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

«Η δυσκολία έγκειται στην ουρά της παραγωγής — πολλές χώρες έχουν υπογράψει σχετικές συμβάσεις. Θα λαμβάνουμε τα 25 συστήματα τα επόμενα χρόνια, σε διαφορετικές ποσότητες κάθε χρόνο», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Ο Λευκός Οίκος μπορεί να αλλάξει τη σειρά εάν υπάρχει πολιτική βούληση».

Πρόσθεσε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να δώσουν προτεραιότητα στην Ουκρανία έναντι των δικών τους παραλαβών ή αλλιώς να στείλουν στην Ουκρανία συστοιχίες πυραύλων που κατέχουν ήδη.

«Εάν όλοι συνεργαστούν και υπάρχει καλή θέληση, ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να μας βοηθήσει ώστε να λάβουμε τα αμερικανικά συστήματα που βρίσκονται ήδη στις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Κάθε σύστημα κοστίζει περίπου 1 δισ. δολάρια και τα οικονομικά της Ουκρανίας είναι πενιχρά. Το Κίεβο ελπίζει να λάβει μετρητά από δάνειο επανορθώσεων ύψους 140 δισ. ευρώ χρηματοδοτούμενο από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο εξετάζουν χώρες της ΕΕ, χωρίς να έχει επέλθει συμφωνία.

«Φυσικά, πρέπει να αναζητήσουμε κι άλλες πηγές χρηματοδότησης. Επί του παρόντος, έχουμε 28 διμερείς συμφωνίες ασφαλείας με διάφορες χώρες. Καθήκον μας είναι να εξασφαλίσουμε κεφάλαια και να προχωρήσουν πληρωμές στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Τρίτος τρόπος είναι η Λίστα Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία, πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ που προβλέπει την αγορά αμερικανικών όπλων από τους συμμάχους προκειμένου να παραδοθούν στην Ουκρανία. Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι νέες δωρεές στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί σημαντικά.

«Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική επειδή μας επιτρέπει να αγοράσουμε τα απαραίτητα αμερικανικά όπλα, ιδίως πυραύλους για τα συστήματα Patriot, και βοηθά επίσης τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα», δήλωσε ο Ζελένσκι.