Δήμας: Προτεραιότητά μας ο οδικός άξονας Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα

«Το έργο του οδικού άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα ό,τι άλλο εκτός από τις καλένδες δεν βρίσκεται» ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να ξεπεραστούν τα νομικά και τεχνικά εμπόδια που κρατούσαν το έργο αυτό στάσιμο».

Η κατασκευή του οδικού άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα είπε ο υπουργός «αποτελεί ένα ώριμο αίτημα των τοπικών κοινωνιών, κρίσιμο για την οδική ασφάλεια και την διασύνδεση της Δυτικής Πελοποννήσου με τον υπόλοιπο εθνικό κορμό» σημειώνοντας ότι «το έργο αυτό «παραμένει σε προτεραιότητα για το υπουργείο μας».

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι «σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, το υπουργείο έχει δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να προβεί στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για το σύνολο του τμήματος εισόδου Πύργου- Αλφειός- Καλό Νερό - Τσακώνα και ειδικότερα έχουν εγκριθεί προμελέτες οδοποιίας από τον ανεξάρτητο μηχανικό για τα υποτμήματα Αλφειού - Σαμικού, Σαμικού - Ζαχάρω, Ζαχάρω- Ελιά και Ελιά - Καλό Νερό. Οι μελέτες αυτές επικαιροποιούνται με σκοπό την υποβολή του τελικού σχεδιασμού».

Ο υπουργός σημείωσε ότι λόγω της «Απόφασης 2473/2010 του ΣτΕ, που ακυρώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι διέλευσης εντός των ορίων του δήμου Ζαχάρως, η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικές λύσεις χάραξης όπως είναι η Ανατολική του ορεινού όγκου Λαπίθα, με σήραγγα στην περιοχή του Καϊάφα και παράκαμψη της Ζαχάρως ή τη λεγόμενη μηδενική λύση, δηλαδή με την βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης». Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, είπε ο κ. Δήμας «θα υπάρξει ανάλυση κόστους- οφέλους και επικαιροποιημένο κυκλοφοριακό μοντέλο. Η τελική λύση θα υποβληθεί για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση».

Για το τμήμα Καλό Νερό - Τσακώνα, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί η οριστική μελέτη οδοποιίας και άρα με την ολοκλήρωση των μελετών θα υποβληθεί σχετικός φάκελος διαχείρισης στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές που θα εμπεριέχει αντίστοιχο μηχανισμό υλοποίησης του συνόλου του έργου Πύργος -Καλό Νερό - Τσακώνα ως επέκταση της παραχώρησής της Ολυμπίας Οδού.

Για τον προϋπολογισμό και την χρηματοδότηση του έργου, ο κ. Δήμας είπε ότι «εκτιμάται πως μαζί με τις υφιστάμενες προμελέτες και την πιθανή υιοθέτηση της μηδενικής λύσης για το τμήμα της Ζαχάρω αυτός ανέρχεται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ, ωστόσο αυτός ο προϋπολογισμός θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών».

Ο υπουργός, επίσης, επισήμανε ότι «το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε την παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 10 τελευταίων χιλιομέτρων του τμήματος Πάτρας - Πύργου» και πρόσθεσε πως «το υπουργείο μας συνεχίζει να εργάζεται συστημικά με σχέδιο και ρεαλισμό».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης από την δική του πλευρά υποστήριξε ότι «εδώ και 6 χρόνια σε όλες τις επίκαιρες ερωτήσεις που έχει καταθέσει έχουμε ακούσει για μελέτες, προμελέτες, για χρηματοδοτήσεις που εγκρίνονται και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα». Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, είπε «είναι ο ορισμός, αυτού που λέμε δρόμος "καρμανιόλα", με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση, με αφύλακτες διασταυρώσεις, με συχνή κυκλοφορία φορτηγών και μηχανημάτων, ενώ την θερινή περίοδο η κίνηση αυξάνεται πάρα πολύ».

Ο φόρος αίματος, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είναι «πάρα πολύ βαρύς» και σημείωσε ότι αυτό που έχει γίνει με το έργο αυτό είναι ότι «τον Αύγουστο 2022 απεντάχθηκε από την παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Έπρεπε να φτάσουμε τον Δεκέμβριο του 2023 για να ανακοινώσει ο τότε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ότι ανατέθηκε στον παραχωρισιουχο η εκπόνηση μελετών! Από τότε όμως, κλείνουμε σε λίγο δύο χρόνια και δεν έχει υπάρξει η παραμικρή εξέλιξη!».

Ο κ. Χαρίτσης πρόσθεσε ότι «στις 18 Οκτωβρίου 2024 ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, σε ανάλογη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του απαντούσε ότι «θα κατατεθεί προμελέτη σε δύο εβδομάδες από τώρα από τον παραχωρησιούχο με τρία εναλλακτικά συνέρια ειδικά για τη λίμνη Καϊάφα». Μέχρι σήμερα, είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εάν και έχω κάνει και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για αυτές τις προμελέτες «δεν έχω λάβει τίποτα απολύτως» και ρώτησε «γιατί συνεχίζεται αυτή η κοροϊδία και ο εμπαιγμός» τονίζοντας ότι «εδώ χρειάζονται σαφείς απαντήσεις». Χαρακτήρισε «τεράστια και ατεκμηρίωτη την εκτίμηση του προϋπολογισμό των 700 εκατ. ευρώ», ενώ είπε ότι «κρατούνται κρυφές οι πηγές χρηματοδότησης και εάν υπάρχουν άλλες εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης». Η ολοκλήρωση του έργου τόνισε «είναι συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αποχώρησε από τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, όταν στην δευτερολογία του ο υπουργός αναφέρε ότι «το 2018 που ο κ. Χαρίτσης ήταν υπουργός Ανάπτυξης, σε 16 ερωτήσεις που του είχε καταθέσει σχετικά με απορροφητικότητες έργων δεν του απαντούσε».

