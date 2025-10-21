#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές - Μια ανάσα από τις 50.000 μονάδες ο Nikkei

Ιστορική συμφωνία Τραμπ με Αυστραλία για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά

Οι δύο κυβερνήσεις θα επενδύσουν από κοινού σε ορυχεία και έργα επεξεργασίας στην Αυστραλία. Στόχος είναι να ενισχύσουν την παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε προηγμένες τεχνολογίες.

Ιστορική συμφωνία Τραμπ με Αυστραλία για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 08:54

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια ιστορική συμφωνία με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Anthony Albanese, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στις ΗΠΑ, με σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση της Αμερικής σε σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει την ισχυρή επιρροή της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού βασικών μετάλλων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι δύο κυβερνήσεις θα επενδύσουν από κοινού σε μια σειρά ορυχείων και έργων επεξεργασίας στην Αυστραλία, με σκοπό να ενισχύσουν την παραγωγή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε προηγμένες τεχνολογίες, από ηλεκτρικά οχήματα έως ημιαγωγούς και μαχητικά αεροσκάφη. Η Αυστραλία διαθέτει «αγωγό αξίας 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία», δήλωσε ο Αλμπανέζε σε συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο.

«Σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, θα έχουμε τόσα κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τα κάνετε», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια διαμάχη με την Κίνα για τα σπάνια γήινα στοιχεία από τότε που το Πεκίνο αντέδρασε στην εμπορική επίθεση του Τραμπ νωρίτερα φέτος, επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές των υλικών αυτών. Έκτοτε, έχει επεκτείνει τους περιορισμούς αυτούς. Η προοπτική ακόμη πιο περιορισμένης προσφοράς έχει δώσει ώθηση στην αμερικανική προσπάθεια να δημιουργηθεί εναλλακτική παραγωγική ικανότητα, ακόμη και αν στελέχη της βιομηχανίας και αναλυτές προειδοποιούν ότι η αντικατάσταση ενός τεράστιου δικτύου ορυχείων και διυλιστηρίων δεν θα είναι γρήγορη.

