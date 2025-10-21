#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μόνιμη τηλεργασία για υπάλληλο αυστραλιανής τράπεζας μετά από δικαστική απόφαση, ενώ πολλές εταιρείες ζητούν επιστροφή στο γραφείο. Η Καρλίν Τσάντλερ κέρδισε το δικαίωμα να εργάζεται απομακρυσμένα παρά τις αντιρρήσεις της Westpac.

Δικαστήριο δίνει τη νίκη σε υπάλληλο: Τηλεργασία για πάντα!

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 19:20

Μια υπάλληλος σε αυστραλιανή τράπεζα κέρδισε το δικαίωμα για μόνιμη τηλεργασία από το δικαστήριο εργατικών διαφορών την ώρα που όλο και περισσότερες εταιρείες στην Αυστραλία καλούν τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στα γραφεία τους.

Το αυστραλιανό δικαστήριο εργατικών διαφορών, η απόφαση του οποίου για την υπόθεση παρακολουθείται στενά στην Αυστραλία, έκρινε υπέρ της Καρλίν Τσάντλερ, η οποία στράφηκε κατά του εργοδότη της, της Westpac, που της ζητούσε να δουλεύει από το γραφείο δύο ημέρες την εβδομάδα.

Η απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου, αναφέρει ότι η Westpac είχε επιτρέψει στην Τσάντλερ να εργάζεται απομακρυσμένα, αλλά νωρίτερα φέτος ανέτρεψε την απόφασή της.

Η Τσάντλερ εργάζεται με μερική απασχόληση στο τμήμα δανείων της τράπεζας για 23 χρόνια.

Η Westpac εξετάζει την απόφαση του δικαστηρίου, δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, προσθέτοντας ότι η επιστροφή στο περιβάλλον του γραφείου αποσκοπεί στο "να διασφαλίσει την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ομάδων ενώ ταυτόχρονα να παρέχει ευελιξία για τηλεργασία".

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Αυστραλία κινείται προς την επαναφορά στο γραφείο των υπαλλήλων του, αλλά η μετάβαση αυτή είναι αργή στις τράπεζες που παρέχουν λιανικές υπηρεσίες με το υβριδικό εργασιακό καθεστώς να είναι δημοφιλές.

Το προσωπικό στις επενδυτικές τράπεζες εργάζεται κατά κανόνα περισσότερο από το γραφείο σε σχέση με τους συναδέλφους του στις τράπεζες που παρέχουν λιανικές υπηρεσίες.

Η Τσάντλερ υποστήριξε ότι ζει έξω από το Σίδνεϊ και ότι χρειάζεται σχεδόν δύο ώρες για να μεταβεί σε γραφείο της Westpac.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ότι ένας διευθυντής της Westpac είπε στην Τσάντλερ ότι "η τηλεργασία δεν είναι υποκατάστατο της φροντίδας των παιδιών".

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει κάποιος βάσιμος λόγος ώστε η Westpac να απορρίψει το αίτημα της Τσάντλερ για τηλεργασία.

Η απόφαση αυτού του δικαστηρίου μπορεί να εφεσιβληθεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

