#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Κορίτσι κανενός»: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Τζιούφρε

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, που κατηγορούσε τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες στο βιβλίο της, φέρνοντας ξανά το Παλάτι αντιμέτωπο με το παρελθόν του.

«Κορίτσι κανενός»: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Τζιούφρε

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 14:39

Τα απομνημονεύματα μετά θάνατον της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγορούσε τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη, κυκλοφόρησαν σήμερα στο Λονδίνο λίγες μόλις ημέρες αφότου ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του έπειτα από χρόνια που το όνομά του εμπλέκεται σε σκάνδαλα, κυρίως αυτό που αφορά τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν (φωτογραφία).

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του βιβλίου έχει προδημοσιευτεί φέρνοντας εκ νέου σε δύσκολη θέση τον 65χρονο Άντριου, ο οποίος διαψεύδει εξαρχής τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε.

Ο Άντριου δεν έχει κανέναν δημόσιο ρόλο από τον Νοέμβριο του 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές χορηγίες το 2022, όταν ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες εις βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά. Την ίδια χρονιά ο Άντριου κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο.

 

Η αυτοβιογραφία της με τίτλο "Κορίτσι Κανενός" περιέχει νέες κατηγορίες εναντίον του Άντριου.

Η Τζιούφρε έγραψε ότι φοβόταν πως θα «πέθαινε ως σκλάβα του σεξ» στα χέρια του Έπστιν και του κύκλου του και περιγράφει τρεις φερόμενες σεξουαλικές επαφές που είχε με τον 'Αντριου στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπστιν.

Στο βιβλίο υποστηρίζεται επίσης ότι ο Άντριου είχε μαντέψει σωστά την ηλικία της -17 ετών- όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alpha Finance: Τα top picks και το επόμενο κεφάλαιο για το Χρηματιστήριο

Ισχυροποιείται η ανοδική κίνηση στο Χρηματιστήριο

Χρειάζονται επενδύσεις 35 δισ. έως το 2030 στα νησιά για να «αντέξουν» τον τουρισμό

Εσπασαν το φράγμα των 4,5 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις Αυγούστου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο