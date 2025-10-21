Αλλαγή Ηγεσίας στη Novo Nordisk

Ο πρόεδρος της Novo Nordisk Χέλγκε Λουντ, παραιτείται έπειτα από διαφωνία στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική της κατασκευάστριας των Wegovy και Ozempic και θα αντικατασταθεί από τον Λαρς Ρέμπιεν Σόρενσεν, πρώην επικεφαλής της δανικής εταιρείας, ο οποίος σήμερα ηγείται του μεγαλύτερου μετόχου της.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί 1%.

Η αλλαγή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης στη δανική εταιρεία, με περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου να αποχωρούν. Έρχεται επίσης λίγο καιρό μετά την αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου της, λόγω πτώσης της μετοχής.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, o Λουντ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι το Ίδρυμα Novo Nordisk, ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, πίεσε για μια ευρύτερη και πιο εκτεταμένη αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση για την εκλογή νέων μελών.

«Έπειτα από διάλογο με το Ίδρυμα Novo Nordisk σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί κοινή κατανόηση», ανέφερε ο Λουντ σε δήλωσή του. «Το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε μια ανανέωση με έμφαση στην προσθήκη νέων δεξιοτήτων, διατηρώντας παράλληλα τη συνέχεια, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιθυμούσε μια πιο εκτεταμένη αναδιάρθρωση» τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας.