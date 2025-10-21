Πεσκόφ: Η Ευρώπη δεν θέλει ειρήνη

Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το TASS.

«Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες. Δεν υπάρχει σαφήνεια μέχρι στιγμής», είπε. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι τυχόν σύνοδος κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και θα πάρει χρόνο, γι' αυτό και δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών και ο Αμερικανός ομόλογός του βρίσκονται σε επαφή σχετικά με την οργάνωση μιας μελλοντικής συνόδου κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στη Βουδαπέστη. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών θα παράσχει πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον πιθανό τόπο συνάντησης μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι η Ρωσία δεν θα ανακοινώσει τις προτάσεις για τη σύνοδο κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες με την «ντουντούκα», καθώς κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου δήλωσε επίσης ότι είναι πρόωρο να συζητηθεί η συμμετοχή οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στη Βουδαπέστη. «Είναι πιθανώς πρόωρο να μιλήσουμε γι' αυτό, προς το παρόν. Μέχρι στιγμής, καμία απ' αυτές τις λεπτομέρειες δεν έχει συζητηθεί», σχολίασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφορικά με δημοσίευμα του Politico σύμφωνα με το οποίο ορισμένα κράτη της ΕΕ θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν δείχνουν επί του παρόντος κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη και δεν κάνουν τίποτα για να την προωθήσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, αντίθετα, οι ηγέτες αυτών των κρατών ενθαρρύνουν το Κίεβο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι δεν είναι υποστηρικτές της ειρήνης, ούτε αποτελούν δύναμη που συμβάλλει στην ειρηνευτική υπόθεση», τόνισε.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσουν στη σύνοδο κορυφής της Βουδαπέστης με το ίδιο αεροπλάνο είναι «φαντασία», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει σχετικά δημοσιεύματα.