Γαλλία: Ανασφάλιστα τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο

Η Γαλλία δεν θα αποζημιωθεί για την απώλεια των κοσμημάτων «ανεκτίμητης» ιστορικής αξίας που κλάπηκαν από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, καθώς η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα δεν καλύπτονταν από ιδιωτική ασφάλιση.

Την Κυριακή, διαρρήκτες εισέβαλαν στο Λούβρο χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα επίπλων για να φτάσουν στον πρώτο όροφο, έκοψαν τις προθήκες και άρπαξαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μια καρφίτσα διακοσμημένη με διαμάντια που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, την Αυτοκράτειρα Ευγενία, καθώς και κολιέ και διαδήματα. Οι δράστες προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της Αυτοκράτειρας, αλλά το άφησαν πίσω τους κατά την προσπάθεια τους να διαφύγουν.

Η αστυνομία διερευνά τη διάρρηξη με την ελπίδα να ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα, ωστόσο το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι το κράτος δεν θα αποζημιωθεί για την απώλεια των αντικειμένων, τα οποία έχουν «ανεκτίμητη πολιτισμική και ιστορική αξία».

«Το κράτος ενεργεί το ίδιο ως ασφαλιστής του όταν τα έργα των εθνικών μουσείων βρίσκονται στον κανονικό τους χώρο φύλαξης», ανέφερε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε αρχικά από την εφημερίδα Le Parisien, προσθέτοντας ότι αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος της ασφάλισης «σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά αποζημιώσεων».

Αν και η ευθύνη για τα έργα της εθνικής συλλογής ανήκει γενικά στο κράτος, τα μουσεία αγοράζουν ασφαλιστική κάλυψη όταν μετακινούν ή δανείζουν αντικείμενα το ένα στο άλλο.