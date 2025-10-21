Βουτιά τετραετίας για τον χρυσό μετά το ρεκόρ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 17:10

Ο χρυσός σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τεσσάρων ετών, έπειτα από εβδομάδες ταχείας ανόδου που είχε οδηγήσει την τιμή του πολύτιμου μετάλλου σε διαδοχικά ρεκόρ.

Η τιμή του συμβολαίου χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου υποχώρησε έως και 3,9% στα 4.187 δολάρια ανά ουγκιά, αφού έφτασε στο νέο ιστορικό υψηλό των $4.381,52 τη Δευτέρα.

«Στις τελευταίες συνεδριάσεις, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να είναι πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για διόρθωση και σταθεροποίηση της αγοράς», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην Saxo Bank AS.

«Είναι κατά τη διάρκεια των διορθώσεων που αποκαλύπτεται η πραγματική δύναμη μιας αγοράς, και αυτή τη φορά δεν θα είναι διαφορετικά — η υποβόσκουσα ζήτηση πιθανότατα θα περιορίσει την πτώση» πρόσθεσε.

Λόγω τoυ συνεχιζόμενου «λουκέτου» σε υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι traders εμπορευμάτων έχουν μείνει επίσης χωρίς ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία τους, την εβδομαδιαία έκθεση της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity Futures Trading Commission), η οποία δείχνει πώς είναι τοποθετημένα τα hedge funds και άλλοι διαχειριστές κεφαλαίων στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για χρυσό και ασήμι στις ΗΠΑ.

Χωρίς αυτά τα δεδομένα, οι κερδοσκόποι είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν ασυνήθιστα μεγάλες θέσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

«Η απουσία δεδομένων για τις τοποθετήσεις των επενδυτών έρχεται σε μια ευαίσθητη περίοδο, καθώς η πιθανή αύξηση των κερδοσκοπικών αγορών και στα δύο μέταλλα τα καθιστά πιο ευάλωτα σε μια διόρθωση» ανέφερε ο Χάνσεν.

