Η Volkswagen παγώνει την παραγωγή λόγω έλλειψης τσιπ

Η Volkswagen ετοιμάζεται να αναστείλει την παραγωγή βασικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του Golf, στο εργοστάσιό της στο Βόλφσμπουργκ, λόγω ελλείψεων σε τσιπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild την Τρίτη, που επικαλείται πηγές από τη βιομηχανία προμηθευτών.

Εν τω μεταξύ, η γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών προειδοποίησε ότι η κόντρα μεταξύ Ολλανδίας και Κίνας για τη Nexpiria μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή αυτοκινήτων στο κοντινό μέλλον.

Εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε ότι είχε προγραμματιστεί παύση στην παραγωγή αυτήν την εβδομάδα για τις σειρές Golf και Tiguan, αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σχετίζεται με τη διαμάχη για τη Nexperia.

Η ολλανδική εταιρεία ημιαγωγών Nexperia, που είναι θυγατρική της κινεζικής Wingtech, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που απειλεί τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη ανησυχίες για πιθανή μεταφορά τεχνολογίας στην κινεζική μητρική εταιρεία της Nexperia, την Wingtech. Σε απάντηση, η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές των τελικών προϊόντων της εταιρείας.

Παρόλο που δεν θεωρούνται προηγμένης τεχνολογίας, τα τσιπ της Nexperia χρησιμοποιούνται ευρέως και σε μεγάλες ποσότητες στα αυτοκίνητα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανές διακοπές στην παραγωγή.

Η Volkswagen έχει δηλώσει ότι αξιολογεί τον αντίκτυπο των περιορισμών στα τσιπ της Nexperia για τις δραστηριότητές της.