Στο σφυρί στο Αμπού Ντάμπι τσάντα Birkin του οίκου Hermès

Η δερμάτινη μαύρη τσάντα, διακοσμημένη με χειρόγραφες επιγραφές της Αγγλογαλλίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού Τζέιν Μπίρκιν, θα πωληθεί μεταξύ 197.000 και 370.000 ευρώ από τον οίκο Sotheby's.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 18:40

Μια από τις τσάντες Birkin του οίκου Hermès, που ανήκε στην Τζέιν Μπίρκιν, θα «βγει στο σφυρί» στις 5 Δεκεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, λίγους μήνες μετά την πώληση ρεκόρ της πρωτότυπης Birkin έναντι του ποσού των 8,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby's.

Με το όνομα Le Birkin Voyageur, η δερμάτινη μαύρη τσάντα, μεταχειρισμένη και διακοσμημένη με χειρόγραφες επιγραφές της Αγγλογαλλίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού, που απεβίωσε το 2023, εκτιμάται πως μπορεί να πωληθεί μεταξύ 230.000 και 430.000 δολαρίων (μεταξύ 197.000 και 370.000 ευρώ).

Προσφορά του Hermès στην Τζέιν Μπίρκιν το 2003 ήταν μεταξύ των τεσσάρων τσαντών που έλαβε η καλλιτέχνιδα αφού πούλησε το εμβληματικό πρωτότυπό της το 1994 για τη συγκέντρωση χρημάτων προς μια οργάνωση στη μάχη κατά του AIDS, εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.

Η τσάντα είχε πωληθεί πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2007 προς όφελος οργάνωσης προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προτού ενταχθεί σε ιδιωτική συλλογή.

«Η πώληση αυτών των τσαντών Birkin με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικά έργα, που αγαπούσε πολύ, έπειτα από μερικά χρόνια χρήσης, έγινε παράδοση για την Τζέιν Μπίρκιν, και ο Hermès τις αντικαθιστούσε κάθε φορά», εξηγεί ο Sotheby's.

Τον Ιούλιο, η πρώτη τσάντα Birkin που είχε σχεδιαστεί ειδικά για την Τζέιν Μπίρκιν το 1984 πωλήθηκε στο Παρίσι έναντι σχεδόν 8,6 εκατομμυρίων ευρώ κι έγινε η ακριβότερη τσάντα που έχει ποτέ πουληθεί σε δημοπρασία.

«Το να παρουσιάζουμε όχι μία, αλλά δύο τσάντες Hermès που ανήκαν προσωπικά στην Τζέιν Μπίρκιν σε μία μόνο χρονιά είναι τουλάχιστον ιστορικό», υπογραμμίζει η Μοργκάν Χαλιμί, υπεύθυνη τσαντών και μόδας του Sotheby's.

