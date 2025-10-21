H Βρετανία αφαίρεσε την HTS από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων

Η βρετανική κυβέρνηση αφαίρεσε σήμερα από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), την οργάνωση που ήταν επικεφαλής της συμμαχίας των ανταρτών που ανέτρεψε τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η HTS, πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση το 2017 και ήταν παράνομη η υποστήριξή της ή η ένταξη σε αυτήν.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι θα επανεξετάσει το θέμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχαρακτήρισε την HTS τον Ιούλιο. Ο ηγέτης της HTS Άχμεντ αλ Σάρα είναι σήμερα πρόεδρος της Συρίας.

Στην ανακοίνωσή της η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει ότι η διαγραφή της HTS από τον κατάλογο θα καταστήσει ευκολότερη τη συνεργασία με τις νέες αρχές της Συρίας. Σκοπεύει επίσης να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για να εξαλείψουν το πρόγραμμα χημικών όπλων του Άσαντ.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Συρίας Μοχάμαντ Νιντάλ αλ Σάαρ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ελπίζει εντός των επόμενων μηνών να αρθούν οι οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στη χώρα του.